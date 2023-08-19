碧桂園提出首個境內債展期方案 每個帳戶先付人民幣10萬

中國建商碧桂園 (02007-HK) 提出首個境內債展期方案，展延已發行債券「16 碧園 05」的本金三年，分七期兌付，每個帳戶先償付人民幣（下同）10 萬元，利息到期支付。

據《界面新聞》報導，碧桂園在周五（18 日）晚間提出的具體方案為：債券到期後的第 1、2、3 個月分別支付 2% 的本金，第 12 個月支付 10% 的本金，第 24 個月支付 15% 的本金，第 30 個月支付 25% 本金，第 36 個月支付剩餘 44% 的本金。

碧桂園將於 8 月 23 日至 25 日召開債權人會議。為了提振債券投資人的信心，碧桂園也為「16 碧園 05」提供增信措施，納入福建龍巖、山東煙台，江蘇沭陽、淮安、興化等地的項目公司股權收益質押。

知情人士表示，持有「16 碧園 05」熊貓債的債權人有 100 多人，大多已收到展期方案，「目前的通過率還可以，仍有少數債權人在溝通之中」。

「16 碧園 05」為私募債，發行規模為 58.3 億元，目前債券餘額為 39.04 億元，票面利率 5.65%，到期日為今年 9 月 2 日，發行人為碧桂園控股公司。

接近碧桂園人士透露，7 月以來，碧桂園的流動資金十分緊張，在完成「21 騰越建築 MTN02」、「21 騰越建築 MTN003」、「20 碧地 02」、「19 碧地 02」債券的兌付後，幾乎已經耗盡最後可動用現金。

業界人士認為，碧桂園提出的第一個方案是展期三年，顯示這家公司的做法理性保守。畢竟未來一年時間內，該公司的現金只能集中於保交屋，唯有交屋壓力減輕後，該公司用於償債的資金才會相對寬裕。

一名業界人士說：「如果現在縮短展期時間，比如說展期一年，給債權人新的預期，但一年後又無法兌付，這無疑是對公司誠信的又一次傷害，且會增加談判溝通的成本。」

分析師表示，碧桂園目前的問題，主要是短期內債券集中到期產生的流動性困境，並非公司持續經營能力出現重大風險，整體資產品質、營運能力都還不錯。假如碧桂園能夠順利通過上述方案，整體生產經營將因此獲得兩、三年喘息時間。