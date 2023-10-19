〈貴金屬盤後〉中東危機惡化 黃金勁揚至近一個月高點

黃金期貨周三 (18 日) 勁揚逾 1%、登上將近一個月以來的高點，主因是以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas) 衝突可能惡化，刺激避險需求。另一方面，銅價盤中則因中國經濟數據優於預期而走高。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 32.60 美元或 1.6%，報每盎司 1968.30 美元，接近一個月高點。

黃金現貨價上漲 27.29 美元或 1.4%，報每盎司 1950.45 美元，接近一個月高點。

加薩走廊北部一處醫院遭空襲，爆炸導致至少 500 名巴勒斯坦人死亡，象徵以巴衝突升高。事件發生後，埃及和巴勒斯坦自治政府領袖取消原定與美國總統拜登的高峰會。

最新事態發展讓人擔憂其他阿拉伯國家被捲入以巴衝突，導致戰火擴散到中東其他地區。投資人因此蜂擁至避險資產，尤其黃金看到強勁的資金流入。

黃金上周曾大漲 5%，但本周一開始，因為美國的零售銷售數據意外強勁，讓投資人擔憂通膨頑強、利率可能進一步上升，使金價一度受到打壓。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾預定周四發表演說，市場聚焦他是否會因為最近的通膨情勢，而有任何鷹派的暗示。近期陸續有 Fed 官員發表鴿派的談話。

高利率環境不利於金價，因為黃金本身不孳息，持有黃金的機會成本將增加。這也是導致黃金過去一年來受打壓，而且即使避險需求增加，仍然可能繼續抑制黃金的漲勢。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 說，許多透過 ETF 交易黃金的基金經理人，仍然關注美國經濟表現、殖利率上升以及潛在的終點利率延後觸頂。

工業金屬方面，銅價周三盤中大漲，因為中國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 年增 4.9%，優於市場預期，顯示北京當局的刺激政策收到成果。

中國第 3 季 GDP 季比成長雖然也優於預期，但仍遠低於疫情前的成長，代表中國短時間還難以看到更廣泛的經濟復甦。然而考量到 9 月不錯的工藝生產數據，銅進口需求依然有望改善。

銅期貨盤中最高漲至每磅 3.5883 美元，終場收在 3.5870 美元，和周二相同。

市場接下來的焦點，將是中國人民銀行周五的貸款市場報價利率 (LPR)，預料將按兵不動。