銀髮族理財掌握三大原則 打造穩定現金流

銀髮族最怕無錢可用，因此如何提前創造穩定現金流就顯得相當重要。永達保經建議，銀髮族的財務配置可遵循三大原則：「安全穩健」、「保值增值」、「創造現金流」。

在財務安全性部分，首先要避免辛苦打拼的資產遭借走不還，或是遭詐騙讓血汗錢付諸流水，導致退休生活拮据困難；而因應通膨、升息等外在環境壓力，如何讓資產能夠保值並進一步增值，以免錢越存越薄，也是理財的重要課題之一。

永達保經指出，銀髮族在財務上要面對收入下滑甚至是收入中斷、以及長壽與通膨的幾大考驗，因此「創造源源不斷的現金流」是銀髮族理財最重要的目標。

有些銀髮族喜歡透過股利與房租打造退休金流，但投資有風險，當房東又有管理、維護等經營成本，銀髮族不一定有精力打理這些事務，甚至還會產生稅務與繼承的問題。

永達保經以增額終身壽險為例，除了保障外，還額外具備安全穩健與時間複利優勢，藉由契約機制達到定期定額儲備的儲蓄目的，繳費期滿則能依據自身需求靈活運用資金，透過適當的精算規劃創造退休金流。

此外，為讓保障更完善，建議可搭配信託、遺囑、意定監護，確保銀髮族在退休後的穩定生活。以意定監護來說，透過委任契約預先選任一位或多位信任的監護人，由意定監護人依約定管理安排財產及自身照顧，才能在自己需要幫助的時候，由信任的人協助監督，持續照顧自己到離開為止。