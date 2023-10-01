退休理財不中斷 銀行推可攜式退休信託帳戶

高齡化社會退休已是理財新顯學，第一銀行、永豐銀行先後推出可攜式退休信託帳戶，讓客戶在離職時便於將基金移轉至其他帳戶，透過單一帳戶更能完整、有效率的掌握、管理投資與資產狀況。

根據銀行調查，投資所得是勞工退休後的前三大生活費用來源之一，透過長期穩健投資、資產配置等理財規劃，較能保障年老資金需求，但若碰上因職涯轉換等個人因素往來多家金融機構進行基金投資時，可攜式退休信託帳戶可協助客戶整併多個基金帳戶，讓客戶便於管理投資狀況。

為避免勞工在職涯轉換時，因轉戶轉換導致投資中斷，信託公會委託學者研議「以信託方式辦理可攜式勞退自提自選帳戶」可行模式，讓勞工透過申請變更受託機構的方式，即可讓勞工將退休專戶攜帶至新受託機構，勞工的退休專戶仍集中在同一受託機構，可方便管理退休專戶。

第一銀行表示，退休信託帳戶設計理念是以儲備退休金作為規劃，初期以「國內投信公司發行之新臺幣計價累積級別基金」為試行標的，投資方式限「定期定額」。

第一銀行表示，當勞工離職時，不用強迫贖回退休信託帳戶所投資的基金，只須申請變更受託機構 (銀行)，將其移轉至新往來銀行帳戶繼續累積退休金，也可以讓該退休帳戶的投資標的進行歸戶，整合於同一帳戶進行更有效率的管理，避免因轉換雇主而中斷投資，也可避免有多個退休帳戶管理不易的問題。

永豐銀行的可攜式退休信託帳戶，讓客戶更便於管理退休時所需的資產，透過「可攜式退休信託帳戶」即可將他行帳戶中的基金移轉及整併至永豐銀行，經由單一帳戶即可掌握所有基金的投資明細與資產累積狀況。

永豐銀行表示，可攜式退休信託帳戶可協助客戶整併多個基金帳戶，並掌握整體資產狀況，跨行轉入定時定額基金憑證至永豐可攜式退休信託帳戶，可直接將他行已投資的基金移轉至永豐銀行；此外，銀行也提供「恢復定時定額扣款」功能，讓客戶可延續原投資報酬，持續扣款累積退休資金。