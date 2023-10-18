鉅亨美股雷達：市場關注Fed主席鮑爾等官員談話 特斯拉將公布新一季財報

美股重要看點：

市場關注 Fed 官員談話以了解利率政策前景。Netflix(NFLA-US)、特斯拉 (TSLA-US) 盤後將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.843%。美股期貨週三 (18 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.17%，標普 500 期貨跌 0.34%，那斯達克 100 期貨跌 0.50%。

Fed 將在台灣時間週四 (19 日) 凌晨兩點公布最新一版的經濟褐皮書，評估當前的經濟情勢，緊接著隔日台灣時間週五 (20 日) 凌晨 12 點，Fed 主席鮑爾將在紐約經濟俱樂部發表談話，市場屏息靜待鮑爾言談中有關利率動態的重要線索。

除鮑爾外，Fed 二把手傑佛森、今年握有投票權的費城聯準銀行總裁哈克、達拉斯聯準銀行總裁蘿根、紐約聯準銀行總裁威廉斯等官員也將發表談話，此外還有 Fed 理事庫克、華勒以及負責監管銀行的巴爾。

知名投資人及經濟學家 Peter Schiff 週二警告，債券殖利率、石油和黃金都將持續上漲，他將此稱為「厄運三重奏」，這表明通貨膨脹根深蒂固，人們對聯準會和美國財政償付能力的信心持續下降。

Schiff 在推特上寫道，債券殖利率、石油和黃金似乎都將持續走高，這樣的厄運三重奏是對投資人的一個警告，就是通膨已經根深蒂固。他進一步警告，美元可能是下一個跌落的，美股則可能是最後反應的。

曾神預言 2022 年美股大跌的摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 表示，堅持對美股謹慎的展望，他預期至年底美股將下跌 10%。

Wilson 堅稱，多數股票走勢並不像看上去那樣好，並且科技巨頭的主導地位也在縮減，漲勢減弱。他認為，華爾街將下修企業獲利預期，加上消費者信心不穩，標普 500 指數今年底將收在 3,900 點，意味著還有 10% 的下跌空間。

美國總統拜登將於周三（18 日）訪問以色列，巴勒斯坦極端組織哈馬斯發言人 Hazem Qassem 表示，拜登訪問以色列，目的是向以國提供經濟和道義支持，鼓勵以軍屠殺更多巴勒斯坦人。

在拜登出訪前夕，加薩走廊首府加薩市一家人滿為患的醫院，周二遭空襲，至少 500 人死亡。哈瑪斯表示，死者大多是因以軍轟炸而流離失所的人，包括病患、婦女及兒童。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月建築許可月率初值 (%)，預估 - 5.9，前值 6.8

美國 9 月建築許可年化總數初值 (萬戶)，預估 145，前值 154.1

美國 9 月新屋開工年化月率，預估 8.5，前值 - 11.3

美國 9 月新屋開工年化總數 (萬戶)，預估 140.5，前值 128.3

重要個股動態：

通用汽車 (GM-US) 周二 (17 日) 宣布將把密西根州一家工廠轉為全電動卡車的計畫推遲至少一年，以利改善資本投資的管理，並實施改進措施以提升新型電動車的獲利能力。

通用汽車計劃 2025 年底起才在底特律郊區的 Orion Assembly 組裝廠生產下一代電動車。 該工廠目前生產雪佛蘭 Bolt 電動車款，該款將於今年年底停產。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

拜登政府週二 (17 日) 宣布擴大晶片、晶片設備出口限令，計劃停止向中國運送由輝達等公司設計的更先進的人工智慧晶片，輝達、AMD 等股價嚇跌。

在規則發布後的聲明中，輝達 (NVDA-US) 示，該公司遵守規定，預計近期業績不會受到重大影響。

NVDA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Lucid Group (LCID-US)

豪華電動車製造商 Lucid Group (LCID-US) 周二 (17 日) 公布，第三季交付 1457 輛 Air 轎車，該業績難以安撫市場，引發投資者擔憂其市場需求，Lucid 股價應聲下挫約 5%。

根據 FactSet 調查，分析師此前預估 Lucid 第三季交車量約 2000 輛電動車。Lucid 第二季交付 1404 輛、去年第三季則交付 1398 輛。