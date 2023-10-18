〈鴻海科技日〉劉揚偉：在台電動車產能 初期規劃年產5-10萬輛

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (18) 日表示，初步在台灣規劃電動車年產 5-10 萬輛，鴻海也在科技日中，展出新款電動物流車 Model N 原型車，以及 Model B 量產車。

劉揚偉表示，以目前台灣汽車市場來看，一年規模約 40-50 萬輛，鴻海目標取得 10% 市佔率，三電系統方面，雖然在台灣研發，但不會全部都在台灣生產，會配合全球各地客戶，在當地生產。

而鴻海今年科技日 MODEL N 電動物流車，補足各種不同級距的電動車解決方案，提供給準備跨入電動世代的車廠更多選擇；去年首度亮相即大獲好評的智能跑格 Crossover 車款 MODEL B，今年也展出量產版，在設計上保留最受歡迎的科技簡約、空氣力學造型設計但在車長、車寬略為調整。

MODEL B 採用新一代中央集中式 EEA 架構，將能支援更多功能的智能座艙－智控駕駛模式，亦可搭載 15.6 吋 IVI 車用資訊娛樂、電子數位後照鏡、Matrix LED 智慧頭燈 - UWB(超寬頻通訊技術) 數位鑰匙等，未來車廠客戶可因應市場需求選擇搭配。

至於即將量產的 MODEL C 已完成多項測試驗證，如耐久測試、泡水測試、爬坡 / 高速性能測試，也已於美國完成冬 / 夏季實驗，規劃未來也會提供 MODEL C 性能版與續航版的衍伸車，搭載更強的動力、更快的 0 到 100km 加速表現及更長的續航力，讓品牌客戶選擇。

鴻海表示，MODEL C，在台灣已取得正式車牌，意味這此電動 SUV 已滿足主管機關規範的安全、汙染、噪音、耗能四大類檢測，可正式上路及提供予客戶銷售，將在 11 月陸續量產交車，預計明年第一季消費者就能開上路。