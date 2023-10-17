金融業運用AI金管會劃定6原則 預計今年底頒布指引

因應 AI 趨勢，並兼顧風險管理、消費者權益，金管會今 (17) 日發布「金融業運用 AI 核心原則與相關推動政策」，訂定 6 項核心原則及 8 項配套政策，屆時將以此為架構，預計在今 (2023) 年底前發布金融業運用 AI 指引。

金管會日前曾就「金融業運用 AI 核心原則與相關推動政策」草案並對外發布預告，今天則正式發布核心原則及配套措施。

根據金管會公布的 6 項核心原則，首先是「建立治理及問責機制」：強調金融機構在使用 AI 系統時應對內部治理與對消費者的權益保護負責，並建立全面且有效的風險管理機制及確保其人員對 AI 有足夠之知識與能力。

第二、「重視公平性及以人為本的價值觀」，金融機構在運用 AI 系統時，應儘可能避免演算法之偏見所造成的不公平，並符合以人為本及人類可控的原則。

第三、「保護隱私及客戶權益」，金融機構於管理及運用客戶資料時，必須充分尊重及保護客戶的隱私權，並應尊重客戶選擇是否使用 AI 服務的權利，提醒客戶是否有替代方案。

第四、「確保系統穩健性與安全性」，金管會強調，金融機構應致力維護 AI 系統之穩健性及安全性，並對第三方業者進行適當之風險管理及監督。

第五、「落實透明性與可解釋性」，金融機構在運用 AI 系統時，應確保其運作之透明性及可解釋性，並於使用 AI 與消費者直接互動時，應適當揭露。

第六、「促進永續發展」，金融機構在運用 AI 系統時，應確保其發展策略及執行符合永續發展相關原則，並盡力維護員工工作權益。

除此，金管會因應 AI 發展，推出 8 項配套政策，包括：一、訂定「金融業運用 AI 指引」；二、檢視相關規範並適時進行法規調適；三、利用 AI 技術發展監理科技；四、與國際組織及其他國家金融監理機關進行交流及合作。

第五、鼓勵金融業積極參與 AI 的研發與應用及協助導入最佳實務做法；第六、對金融業者應用 AI 之實際狀況檢視；第七、責成各金融業公會制訂金融業運用 AI 系統相關自律規範及最佳實務守則；第八督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，以及透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。



