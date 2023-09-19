〈遠東新產品發表會〉再生聚酯切片獲德、義車材品牌認證 Q4可望量產

遠東新 (1402-TW) 低碳車用材料布局跨大步，再生聚酯切片經過德國及義大利品牌多年認證後，可望在今年第四季進入商業化生產階段，也持續導入其他車用材料製造商測試。

遠東新工業纖纖維群協理王敏昆表示，為了在 2050 前達成碳中和的目的，全球汽車製造商均提出不同的時程與目標，各級供應商也全力配合，且未來各國可能仿效歐盟實施的碳關稅 (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism)，可持續性產品的發展將成為趨勢。

因此，遠東新工業纖維群自 2020 年起，研發再生聚酯、生物基聚酯、生物基尼龍等素材，替代汽車原來的石化產品，應用包括安全氣囊、安全帶、輪胎帘布等纖維骨架材。

王敏昆表示，遠東新研發的可持續性材料不僅具備完整的物理品質，經審查機構對產品生命週期的排查 (LCA, Life Cycle Assessment) 與國際碳體系的認證 (ISCC, International Sustainability and Carbon Certification)，已驗證碳排放量遠低於石化系列產品。

以再生聚酯切片為例，碳排放量僅有石化產品的 30%，遠東新從 2020 年與德國 Continental、義大利的 Pirelli 與 Trelleborg 展開各項測試，今年第四季可望正式轉入商業化生產。

王敏昆透露，目前其他測試階段中的車用材料製造商包括法國 Michelin、日本 Bridgestone、瑞典 Autoliv 等，也都正緊鑼密鼓進行，都希望能達成 2025-2030 年部分減碳目標。