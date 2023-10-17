【量大強漲股整理】電動車族群有機會在鴻海科技日登場下，輪番表現嗎?

美股四大指數收高，台股延續火種開小高後一度大漲百點，但在 AI 股由紅翻黑，加上及 IC 設計族群開高走低下，讓指數漲幅收斂，終場下跌 9.69 點，收在 16642.55 點，成交量 2740.65 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 43.88 億元，呈現連三賣；自營商賣超 25.66 億元，為連三賣；投信翻空賣超 4.93 億元；三大法人合計賣超 74.47 億元。

今日電子權值股、聯家軍回神，漲幅一度快速擴大至逾百點，來到 16700 關卡，成功站回 5 日線和季線，但午盤 AI 股賣壓湧現，(2382-TW) 廣達，(3231-TW) 緯創，(2376-TW) 技嘉，由紅翻黑，連帶影響指數漲幅收斂，季線得而復失，但現階段下檔半年線支撐強勁，上周 Fed 官員放鴿，一度讓市場對於 11、12 月升息預期降低，市場注意力轉移美國財報周，資金挺進大型科技股；本周四有特斯拉、10 月下旬跟 11 月上旬有 Meta、蘋果、輝達；金管會黃天牧於立院財委會備詢時表示看好台股具有韌性，並引華爾街名言「climbing the wall of worry」(攀爬憂慮之牆) 形容，只要投資人具備信心，就可攀過這道牆。

暗示台股的行情樂觀看待，重點只在於信心面，未來選舉行情正在進行，多頭行情延續， 本周三 (2317-TW) 鴻海，科技日加持，本周四有 (2330-TW) 台積電法說會及操作上選股重於選市。

個股部分，(2330-TW)台積電走勢強勁，盤中明確表態不進駐桃園龍潭科技園區第三期基地，終場以 551 元作收，上漲 6 元； (2454-TW)聯發科，盤中再創波段新高，來到 854 元，雖然回檔，但守穩五線；聯家軍今日帶頭衝鋒，(2303-TW)聯電，開高走高，終場漲 2.23%，帶動 (2363-TW) 矽統，早盤一度差一檔攻頂；IC 設計族群紅通通，(6237-TW)驊訊、(2388-TW)威盛，同步亮燈，(2436-TW)偉詮電，表現也不俗，個股呈現輪動。

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10/17 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2816-TW) 旺旺保

(3588-TW) 通嘉

(3305-TW) 昇貿

(2364-TW) 倫飛

(6168-TW) 宏齊

(2388-TW) 威盛

(2363-TW) 矽統

(1471-TW) 首利

(3094-TW) 聯傑

(9928-TW) 中視

(1746-TW) 儒鴻

(3701-TW) 大眾控

(5215-TW) 科嘉

(2515-TW) 中工

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【上櫃量大上漲股】

(6233-TW) 旺玖

(6114-TW) 久威

(6237-TW) 驊訊

(4951-TW) 精拓科

(3548-TW) 兆利

(8176-TW) 智捷

(3276-TW) 宇環

(6138-TW) 茂達

(6150-TW) 撼訊

(3260-TW) 威剛

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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