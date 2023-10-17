〈能源盤後〉委內瑞拉可望獲美放寬制裁 原油價格跌逾1%

繼上周五大漲後，原油期貨價格周一 (16 日) 收低，因新聞報導稱美國可能已與委內瑞拉達成協議以放寬制裁，令價格承壓。

交易者也持續關注以色列與哈馬斯的戰爭，擔心衝突可能升級，威脅供應。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.03 美元或 1.2%，收每桶 86.66 美元。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.24 美元或 1.4%，報每桶 89.65 美元。

上周最近月 WTI 原油期貨上漲 5.9%、Brent 原油期貨則上升 7.5%。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.27 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 2%，收每加侖 3.15 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.9%，收每百萬 Btu 3.11 美元，擴大上周 3.1% 的跌幅。

市場驅動力

《華盛頓郵報》周一引述兩位知情人士報導，美國和委內瑞拉政府已達成協議，待周二委國政府與美國支持的在野黨簽署協議後，美國將宣布放寬對委國的制裁。該協議包括委國政府承諾明年舉行更自由的總統選舉。

瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 指出，在委內瑞拉同意舉行更公平的選舉以換取美方解除制裁的消息傳出後，美國基準 WTI 原油交易觸及盤中低點 86.32 美元。

上周五原油價格大漲，係因以色列可能入侵加薩，且以哈戰爭恐涉及伊朗，致使伊朗與中東供應受到威脅，交易者似乎不願在周末前續抱短倉。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 指出，因交易者衡量以巴衝突的事態發展，並開始考慮該衝突可能對全球石油供應造成怎樣的干擾，令上周五價格突然大漲。其中最大疑慮是該衝突會不會蔓延，影響該地區的主要石油生產國，而這高度的不確定性動能將繼續支撐原油價格。

然而，上周五原油價格的大反彈尚未挑戰 9 月下旬創下的今年高點。

獨立能源專家兼 Energy Outlook Advisors 執行合夥人 Anas Alhajji 周日在 X 平台上發文預測，加薩局勢若有緩和或停火消息將消除原油的政治溢價，他估計政治溢價程度約每桶 4 美元至 5 美元。

美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，10 月 6 日止的當周美國產量達 1320 萬桶 / 日，已創歷史新高。