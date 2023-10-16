北富銀阻詐有成 今年阻詐金額逾4.1億元

銀行阻詐有成，根據台北富邦銀行統計，今年前 10 月已經成功攔阻 416 件詐騙，阻詐金額逾新台幣 4.1 億元，異常帳戶偵測率則大幅提高至 620 倍。

為提高打詐效益，行政院打詐辦公室、內政部警政署刑事警察局、金管會、台北市政府警察局及台北富邦銀行等 32 家銀行今 (16) 日共同舉辦「鷹眼識詐聯盟」誓師大會，攜手宣示反詐決心。

「鷹眼識詐聯盟」誕生自北富銀與內政部刑事警察局合作開發的「鷹眼模型」AI 偵測專利技術，該模型涵蓋多達 50 幾種的動態交易風險參數，能強化對可疑帳戶的識別效率及精準度，提升識詐阻詐能力，成為金融業對抗詐騙的科技新利器。

為降低詐騙發生率，在使用「鷹眼模型」獲得良好成效後，北富銀便與刑事警察局共同發起「鷹眼識詐聯盟」，與聯盟成員共享專利技術，盼能透過銀行同業協作強化防詐成效，給民眾更安心的金融環境。

本次聯盟成員擴增至 32 家銀行，由北富銀繼續擔任總召，中國信託、中華郵政、玉山、永豐、上海商銀、台新、元大、一銀、兆豐、華南、LINE BANK、將來銀行、聯邦、國泰世華、彰銀、台銀、台灣中小企銀、台中商銀、合庫、新光、安泰、凱基、板信、遠東商銀、京城、陽信、華泰、三信、樂天、王道、瑞興等 31 家金融機構則預計在 2024 年 6 月前陸續完成「鷹眼模型」應用落地，屆時全台將有超過 4300 個金融據點覆蓋在「鷹眼模型」保障之下，讓歹徒無機可趁。

台北富銀總經理郭倍廷表示，詐欺犯罪在近 3 年已成為台灣最主要也是最嚴重的犯罪類型，截至今年 6 月警示帳戶數累計突破 10 萬戶以上，較 10 年前大幅增加 7 倍，成為社會一大挑戰。

郭倍廷指出，北富銀自去 (2022) 年啟用「鷹眼模型」後，今年前 10 月已成功攔阻 416 件詐騙，阻詐金額超過新台幣 4.1 億元，每月高風險案件數驟降 99%，異常帳戶的偵測率大幅提高 620 倍，展現以科技推進金融安全的潛力。