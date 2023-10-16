以哈衝突威脅中東穩定 國防基金出現大幅資金淨流入

由於預期以色列與哈馬斯的衝突可能跨境蔓延，投資人上周紛紛湧向追蹤美國和歐洲國防公司的 ETF。

根據 Lipper 的數據，價值 50 億美元的 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA-US) 在截至 10 月 11 日當周淨流入 720 萬美元；在此之前已連續 7 周流出。

價值 20 億美元的 Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA-US) 當周吸引了 4800 萬美元的淨流入，為 2022 年 7 月以來的最佳單周表現。

這兩檔基金上周股價均上漲超過 4%，其持有的最大股票洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US) 和諾斯羅普格魯曼 (Northrop Grumman)(NOC-US) 分別上漲 10% 和 16%。

在歐洲，最近推出的 Future of Defense ETF 當周週流入 110 萬美元。

HANetf 聯合執行長兼創辦人麥克奈爾 (Hector McNeil) 表示：「上周末事件帶來的衝擊導致國防股上漲。對許多投資人來說，持有國防投資來對沖地緣政治衝擊是很合理的。」

加薩的轟炸持續了一整夜，居民稱這是 9 天衝突以來最嚴重的轟炸。

加薩當局表示，哈馬斯武裝分子於 10 月 7 日對以色列發動襲擊，造成 1300 人死亡後，以色列發動空襲報復，造成至少 2750 人死亡。

美國國務卿布林肯正在中東，伊朗警告，如果繼續襲擊巴勒斯坦人，地區局勢將升級。

VettaFi 研究主管羅森布魯斯 (Todd Rosenbluth) 表示：「不幸的是，如果戰鬥持續時間更長，投資人將進一步轉向武器和國防供應商。」

過去兩年，由於俄羅斯和烏克蘭衝突後國防預算增加的預期，iShares 和 Invesco ETF 的股價分別上漲 5.7% 和 14.2%。

美國銀行研究部分析師在最近報告中表示，中短期內美國國防支出的成長率可能高於通膨率 4%，而歷史上的成長率平均為 2%。