光寶科拓展EV充電方案 首推Level 3直流快充

光寶科 (2301-TW) 今 (16) 日宣布，美國子公司 Power Innovations International Inc. (Pii)推出最新 Level 3 電動車 DC(直流)快速充電產品與整合方案，透過結合光寶專業電源轉換技術與 Pii 系統整合能力，進一步拓展電動車充電解決方案。

光寶科指出，Pii 推出的直流快充具備因應寬範圍電壓輸入特性，可快速整合美國電力配電基礎設施中的輸入電壓配置，並無縫對接硬體與安裝應用，在公司電源管理技術支持下，使用者可期待更加快速、穩定的充電體驗。

Pii 的創新 DC 充電產品組合具備模組化、堆疊式電力的特性，近期已在美國實地展示 30kW 和 60kW 的電動車 DC 快充解決方案，實測其可適應 240 Vac 到 480 Vac 的電壓輸入，而不影響功率性能。

Pii 本次在產品設計中融合光寶科的電源轉換技術，提供從 30kW 至 180kW 的高速充電解決方案，適用於私人或公共場域，包括公共 EV 基礎設施、EV 車隊、經銷商、便利商店以及相關之多種商業應用。

光寶科 2013 年收購美國公司 Power Innovations(Pii)，Pii 自 1997 年於美國成立以來致力於提供高效能電源解決方案的領導廠商，尤其在不斷電電源系統 (uninterruptible power supplies)、電源分配設備 (power distribution equipment) 領域技術具有領先地位，現在進一步將藍圖拓展至電動車充電解決方案。