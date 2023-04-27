〈光寶科法說〉AI帶動中高功率電源需求成長 客戶今年需求量增5成

光寶科 (2301-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理邱森彬表示，生成式 AI 正在提高資料中心運算需求，電源效能要求更高，客戶今年需求量已增加 5 成，預計未來 AI 應用的電源佔整體雲端電源比重可望達 2 成。

邱森彬表示，AI 應用層面持續擴大，帶動 GPU 伺服器未來 2-3 年需求，每台 GPU 伺服器最大能耗將從過去 9KW 到 2025 年超過 20KW，相對需要效率表現更好的電源支應，也帶動近期 GPU 電源需求正大幅提升。

邱森彬表示，公司持續開發 6-8kW 功率的高效電源，目前效率等級超過鈦金級達 97.5%，目前這類中高功率電源競爭對手稀少，僅台廠另一家業者，公司在電源功率密度、轉換效率上都具備競爭優勢。

邱森彬指出，AI 趨勢將帶動雲端電源市場需求，今年客戶 AI 應用電源需求量已經成長 5 成，儘管 AI 電源佔雲端電源比重目前仍個位數，但預計未來將提高到 2 成，成為一大動能。

邱森彬也提到，若 AI 電源有更高密度需求以及體積要求，甚至會採用 GaN 來設計，平均銷售單價 (ASP) 也將會明顯增加，另外，電源散熱問題也是重要議題，將會衍生出新商機。

光寶科在充電樁也有新進展，邱森彬表示，今年推出的 Level 1 30KW DC 充電樁將在第四季開始貢獻營收，而目前 Level 2 壁掛式充電樁北美市占率則已達 25%。

邱森彬表示，30KW DC 充電樁將可因應客戶需求串連成 60KW、180KW，180KW 也是目前市場主流規格，是公司現階段布局重心，更高規格會在看市場需求再拓展。

光寶科充電樁目前主攻北美市場，瞄準電動車充電服務商以及車廠，未來充電樁營運商、商場等都是潛在客戶，新產能方面，邱森彬認為，美國達拉斯廠目前卡在申請電力增容，目標第三季將能建廠完成，第四季試量產，生產充電樁、雲端 BBU 等產品。