〈台股盤前〉台積電法說及美科技股財報牽制 無礙大盤震盪向上

台北股市台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股力撑之下，集中市場加權指數 13 日收在 16782.52 點，並站上所有均線，在本周將有鴻海 (2317-TW) 科技日、台積電法說及美股進入財報周，及以巴衝突的戰事變化，將對台股形成影響，但市場專家認為，電子族群將成市場主流，預估指數將震盪向上並挑戰前。

同時，在上周六早晨收盤的美股收盤指數，道瓊指數上漲 39.15 點，或 0.12%，收 33,670.29 點。那斯達克指數下跌 166.99 點，或 1.23%，收 13,407.23 點。標普 500 指數下跌 21.83 點，或 0.5%，收 4,327.78 點。費城半導體指數下跌 95.65 點，或 2.70%，收 3,452.97 點。

而台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.12%。

就台股的走勢來看，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由台股集中市場大盤 13 日呈現量縮整理的格局，市場對通膨、升息仍有疑慮，在企業季報將陸續出爐同時，也將成為焦點。

在操作上，法人指出，科技股仍以需求觸底回升的產業為主，例如個人電腦及筆記型電腦及智慧手機供應鏈有望相對有表現空間。AI 伺服器供應鏈則應慎選各環節零組件的主要供應者，如 CCL 以及高層數 PCB 板、散熱模組供應商

預估如台股人氣不退，資金將佇足電子族群輪動，同時，目前看好第四季的利基型 DRAM 廠商個股。