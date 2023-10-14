〈台積運動會〉張忠謀點名日本半導體製造較理想 看台灣20年後優勢降低

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(14)日舉辦 2023 年運動會，創辦人張忠謀表示，每個國家都在建半導體供應鏈，日本是較理想的地方，他並認為，隨著國家經濟發展等情勢的演變，20-30 年後，台灣半導體製造環境不會像現在這麼有優勢。

談及台積電全球化佈局及人才，張忠謀說，27、28 年，在美國建廠曾經是自己的夢想，當時成立 WaferTech 是美麗夢想，2、3 年後因文化等各種問題而成為噩夢，但現在的台積電與 27、28 年前完全不同，人才、技術都比當時強很多，做了更好的準備，也許 20 多年前的夢想可以實現。

對於全球都在進行半導體在地化供應鏈布局，哪個國家較有機會成功，張忠謀認為，依過去經驗來看，日本、新加坡都是較理想的地方，只是新加坡資源相對少，日本、尤其是九州的土地及水電等資源都相當充裕，且日本也是工作文化很好的地方。

張忠謀並透露，自己兩周後會到麻省理工學院 (MIT)，發表關於晶片產業的演講，演講中將提到，美國 1955-1970 年代初期，半導體製造環境跟今天的台灣一樣好，但隨著國家經濟發展等情勢的演變，相信 20-30 年後，台灣半導體製造環境不會像現在這麼有利。

至於未來哪個國家半導體製造環境相對有利？張忠謀則說，「也許是印度、越南、印尼，但誰知道呢？」

