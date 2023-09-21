小摩喊賣Dollar General：經濟阻力大 核心客群狀況越來越差

摩根大通表示，由於消費者已感受到通膨壓力，零售商 Dollar General (DG-US) 恐也會持續承壓且看不到任何緩解的跡象。

分析師 Matthew Boss 周三 (20 日) 將 Dollar General 的股票評級從「中性」下調至「減持」，並將目標價自 132 美元下調至 116 美元。

Dollar General 周三上漲 0.49%，收每股 115.66 美元，但因今年宏觀情況已引起投資者擔憂，今年迄今股價已下挫 53%。

Boss 研究報告寫道，主打低價商品的 Dollar General 核心客群是收入偏低的消費者 (家庭年收 35000 美元以下)，而這群消費者已面臨財務壓力，「處於衰退的壓力點」，因通膨居高不下、利率又穩定上升，政府刺激措施減少、援助減少。短期內這些問題不會消失，隨著下個月學貸恢復繳納以及汽油漲價，這些問題還可能加劇。

Boss 在與該公司管理層會談後的報告提道，其財務長 Kelly Dilts 表示，不確定性將持續到 2024 年，因為公司中低收入消費者的經濟阻力還會再依序惡化，之後方見改善。

Dollar General 沒有立即回應置評請求，但執行長 Jeff Owen 在最近一次財報電話會議上表示，核心客群確實感受到財務壓力。該公司於 8 月 31 日下調今年的財務預測。