特斯拉反對訟和解律師團要求2.3億費用

特斯拉 (TSLA-US) 周五 (13 日) 將敦促德拉瓦州法官拒絕股東律師團隊要求的 2.3 億美元法律費用；該團隊在董事薪酬糾紛中贏得和解。

這家電動車製造商宣稱這項費用要求是「毫無根據的意外之財」，每小時費率高達 10690 美元，是德拉瓦州衡平法院史上最高的律師費要求之一。德拉瓦州衡平法院是股東訴訟的主要場所。

該公司希望法院首席法官麥可米克 (Kathaleen McCormick) 只批准不超過 6400 萬美元的費用。

這些律師代表底特律警察工會退休金計畫起訴特斯拉董事，聲稱他們在 2017 年至 2020 年期間支付過高的薪酬。幾乎所有董事薪酬都包括股票選擇權，在股價上漲時才能獲得報酬。而特斯拉股價近年來成長 10 倍。

馬斯克作為特斯拉 CEO 獲得 560 億美元薪酬，並不在本次訴訟範圍內。它另成一件獨立案件。

2020 年的訴訟於 7 月達成和解，董事們同意向特斯拉返還 7.35 億美元，為 9.19 億美元協議的一部分。董事們表示，他們的薪水是公平的，他們只是為了消除訴訟風險而達成和解。

律師們希望獲得與 12 名董事達成的和解金的 25%，其中包括媒體大亨默多克 (Rupert Murdoch) 的兒子詹姆斯 (James Murdoch) 和甲骨文聯合創始人埃里森 (Larry Ellison)。

特斯拉辯稱股東律師誇大了和解的價值，並誇大了所要求的費用，將其價值與董事的成本而不是公司的利益掛鉤。特斯拉估計該協議的收益為 2.95 億美元。

兩個價值的差異歸結於股票選擇權。截至 7 月和解時，董事們的選擇權價值為 4.58 億美元。

但公司不能行使收回股票選擇權。相反，特斯拉在法庭文件中表示，收回選擇權的好處是沖銷發行選擇權時記錄的會計成本，約 2000 萬美元。

原告提交法庭的文件顯示，馬斯克沒有為和解做出任何貢獻，也沒有因為董事會中的角色而獲得任何報酬。