策略師：儘管短期存在悲觀情緒 黃金仍是有吸引力的長期資產

由於美國最新公布的通膨數據高於預期，導致金價跌破每盎司 1,900 美元，黃金市場陷入困境。不過，一位市場分析師表示，從近期波動來看，黃金仍然是一項有吸引力的投資，因為金價仍處於長期上升趨勢。

上個月黃金市場遭受重創，50 日移動均線跌破 200 日移動均線，被稱為「死亡交叉」。拋售趨勢隨後將價格推至 7 個月來的低點，略高於每盎司 1,800 美元。

Ned Davis Research 首席全球投資策略師 Tim Hayes 接受採訪時表示，儘管技術面出現突破，但金價 200 日移動均線仍處於上升趨勢。

儘管金價已自上週低點反彈，但由於聯準會暗示將維持其限制性貨幣政策，直到通膨開始趨向回落至 2% 的目標。

Hayes 表示，短期黃金模型已達到有史以來的最低水準，但是長期預測模型仍處於買入訊號。當債券殖利率觸頂並回落時，他將重新看漲，因為在這種環境下，黃金的上漲趨勢可能會重新顯現。

他也表示，投資人應密切關注黃金，因為隨著避險需求開始重新顯現，金價可能正處於轉變的風口浪尖。根據他的模型，在上週的低點後，黃金市場的悲觀情緒已經達到了全年最高水準。同時，市場情緒已經消化了許多對黃金不利的消息。

Hayes 說，隨著經濟和地緣政治不確定性不斷增加，美國不斷增長的債務和赤字，都是黃金投資人所關注的。

Livermore Partners 創辦人 David Neuhauser 看好金價在 2024 年底達到 2500 美元。他預期，經濟衰退勢頭將在明年開始增強，屆時黃金有機會再創高。Neuhauser 預期，隨著通膨回落到 3%-5%，全球經濟將在未來幾年陷入停滯性通膨 (Stagflation)。