〈貴金屬盤後〉美通膨意外難纏 金價收黑四連漲止步

黃金期貨連四日漲勢在周四 (12 日) 中止，尚未站上每盎司 1900 美元就先回跌，主因是美國 9 月消費者物價指數 (CPI) 意外升溫，帶動美元和美債殖利率雙雙勁揚，打壓黃金的魅力。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 4.30 美元或 0.2%，報每盎司 1883 美元，盤中最高漲至 1897.90 美元，直逼 1900 美元心理關卡，為 9 月 27 日以來最高。

黃金現貨價下滑 4.71 美元或 0.3%，報每盎司 1869.65 美元，盤中最高曾漲至 1867.96 美元，與期貨保持通常為 30 美元的折價幅度。

ICE 美元指數 (DXY) 周四盤中盤旋在 106.54，保持 0.6% 的漲幅，在此之前，DXY 曾在上周漲至 107.35 的 11 個月高點，之後連跌三天。

儘管美國聯準會 (Fed) 官員近日言談間傾向 11 月不再升息，但美國周四公布 9 月 CPI 年增率 3.7%，意外保持與 8 月相同的增速、未如市場預期減緩至 3.6%，月增幅更從 8 月的 0.3% 加速到 0.4%，令投資人擔憂高利率可能保持更長一段時間。

OANDA 資深市場策略師 Ed Moya 說：「由於通膨報告再度點燃債市賣壓，黃金也遭遇獲利了結賣壓。在 CPI 報告公布後，黃金交易員很快意識到，黃金無法突破 1900 美元關卡。」

美債殖利率回升，出現 7 月 27 日以來最大單日漲幅。10 年期美債殖利率周四盤中觸及 4.708%，在此之前才從上周五的 4.892% 高點連降數日。

由於黃金本身不孳息，當殖利率上升，持有黃金的機會成本便提高，因而不利價格。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 Fed 12 月升息機率為 38%，從 CPI 報告公布前的 28% 上揚。

不過，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯 (Hamaas) 的緊張局勢，抑制了黃金的跌幅。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說，CPI 報告增溫本身，或許會讓黃金最近驚人的漲勢陷入盤整，但因為地緣政治緊張的因素，不太可能引發嚴重賣壓。