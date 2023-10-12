〈財報〉疫苗試劑需求下降 Walgreens獲利財測疲弱

Walgreens (WBA-US) 周四 (12 日) 提供了疲軟的獲利財測，並公布第 4 財季獲利未達預期，因美國對新冠疫苗和非處方測試的需求下降。

這家零售藥房巨頭受到疫情結束後的轉型、領導層改組、進軍醫療保健領域的搖擺不定，以及藥房員工的勞動力壓力等因素的影響，目前已連續兩季表現低於華爾街調整後的獲利預期。該公司上次公布連續獲利低於預期是在近 10 年前。

Walgreens 表示，預計個財年調整後每股獲利 3.2 至 3.5 美元，低於分析師預期的 3.72 美元。該公司預計，與新冠疫情相關的銷售額下降、稅率上升以及售後回租貢獻減少，將抵消獲利成長。該公司也預計今年營收為 1410 至 1450 億美元。華爾街分析師估計銷售額超過 1440 億美元。

根據 LSEG 分析師的調查，Walgreens 財報與華爾街的預期比較如下：

●調整後每股獲利 67 美分，低於預期的 69 美分

●營收 354.2 億美元，高於預期的 347.8 億美元

該公司第 4 財季淨虧損 1.8 億美元，合每股虧損 21 美分。相較之下，去年同期淨虧損 4.15 億美元，合每股虧損 48 美分。不計項目，本季調整後每股獲利 67 美分。

由於美國零售藥局和國際業務部門的成長，Walgreens 本季銷售額為 354.2 億美元，較去年同期成長約 9%。

該公司美國醫療保健部門的銷售額也有所成長。Walgreens 指出，它「專注於推動」該部門的獲利能力向前發展。

Walgreens 發布財報業績兩天前，該公司任命醫療保健行業資深人士溫特沃斯 (Tim Wentworth) 為新任 CEO，接替上月離職的布魯爾 (Roz Brewer)。溫特沃斯將於 10 月 23 日上任，他的任務是引導這家零售藥局巨頭擺脫困境。

Walgreens 已經進行大量投資，從一家大型連鎖藥局轉型為大型醫療保健公司。但在轉型過程中面臨許多挑戰，包括因消費者支出疲軟而導致獲利壓縮，以及隨著患者擺脫疫情而對新冠產品的需求下降。

Walgreens 也面臨藥劑師和藥房技術人員的公開抗爭，其中一些人本周舉行了為期 3 天的罷工，以抗議長期人手不足和其他惡劣的工作條件。

Walgreens 股價今年下跌超過 39%，該公司市值為 195.1 億美元。

美國零售藥局部門第 4 財季銷售額達 276.6 億美元，較去年同期成長 3.7%。個別地點的可比銷售額成長 5.7%。

與 2022 年第 4 財季相比，本季藥品銷售額也成長了 6.4%，由於品牌藥品價格上漲，可比銷售額成長超過 9%。

本季開出的處方藥總數下降 0.5% 至 2.79 億張。Walgreens 指出，今年秋天呼吸道病毒季節較弱，削弱了對藥物和疫苗的需求。

本季零售額較去年同期下降 4.3%，可比零售額下降 3.3%。

同時，該公司第 4 財季國際業務銷售額達 57.8 億美元，較去年同期成長 12% 以上。

Walgreens 美國醫療保健部門銷售額為 19.7 億美元，高於去年同期的 6.22 億美元。其營運虧損從 3.38 億美元收窄至 2.94 億美元。

包括緊急護理提供者 Summit Health 在內的初級保健提供者 VillageMD 營收增加了 17%。Walgreens 表示，這反映出 VillageMD「現有診所的增長和診所足跡的擴大」。該公司在美國擁有數百個提供全方位服務的醫生辦公室網絡。

CareCentrix 負責協調患者出院後的居家護理，由於提供額外的服務並擴展到其他市場，其銷售額成長 15%。

醫療保健部門本季未計利息、稅項、折舊及攤銷前虧損 3000 萬美元，去年同期虧損 1.03 億美元。Walgreens ，虧損改善是由 CareCentrix 和 Shields Health Solutions 的成長所推動的；後者是一家屬於醫療保健領域的專業製藥公司。