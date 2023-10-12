晶技自結1-9月每股稅前賺5.1元 對第四季營運不看淡

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (2023) 年下半年營收展現高度爆發力，9 月出貨在汽車及手機應用大增之下，單月營收躍升到 11.12 億元，創下 12 個月來單月營收新高，晶技今 (12) 日公布自結 9 月稅前盈餘達 2.83 億元，累計 1-9 月稅前盈餘 15.8 億元，每股稅前盈餘 5.1 元。

晶技自結 2023 年 9 月稅前盈餘 2.83 億元，創今年新高，月增 14.11%，年減 35.9%，2023 年自結 1-9 月前盈餘 15.8 億元，年減 45.4%，每股稅前盈餘 5.1 元。公司對第四季營運並不看淡。

晶技 2023 年上半年財報稅後純益 7.07 億元，年減 53.16%，每股純益 2.28 元。

晶技的 2023 年 9 月營收結構中，以汽車及手機應用的出貨量較高。主要在美系及中系手機的客戶拉貨量增加。晶技對下半年營運成長提出正面看法，預估上下半年營收比為 44% 比 56%，依此推估全年營收將達 107 億元，也爲晶技連續 4 年營收站穩百億元。

晶技的寧波車用專用產品生產公司在 2024 年第二季正式投產，因客戶端的增加及產能的擴充之下，晶技對明年汽車應用營收比重訂下 20% 的目標。

以目前晶技車用頻率元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率，在晶技本身的營收占比並已達到 15-16%。