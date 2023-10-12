市場充滿不確定性 IEA：油市密切關注以色列與哈馬斯衝突

國際能源總署 (IEA) 周四 (12 日) 表示，隨著以色列與哈馬斯戰爭的持續，石油市場可能仍處於緊張狀態，投資人密切關注中東產量中斷的可能性。

IEA 在其最新每月石油市場報告中表示，雖然衝突尚未對實體供應產生直接影響，但隨著危機展開，能源市場參與者將「提心吊膽」。

IEA 在報告中表示：「中東衝突充滿不確定性，事態發展迅速。」

該能源機構補充說：「IEA 預計一段時間內石油市場將緊密平衡，國際社會將繼續高度關注該地區石油流動的風險。」

IEA 注意到「地緣政治風險急劇升級」，表示將繼續密切監控石油市場，並「隨時準備在必要時採取行動，以確保市場保持充足供應」。

如果石油供應突然短缺，IEA 的反應包括成員國釋出緊急庫存和實施需求限制措施。

以色列不是主要石油生產國，加薩走廊附近沒有主要石油基礎設施。

然而，IEA 指出，中東占全球海運石油貿易的三分之一以上，而以色列與哈馬斯的衝突加劇了人們對戰鬥可能影響地區能源生產的擔憂。

以色列與哈馬斯衝突已進入第 6 天。巴勒斯坦激進組織哈馬斯上周末對以色列南部發動毀滅性的襲擊。以色列隨即透過空襲摧毀了加薩，預計未來幾天將對該地區的哈馬斯發動地面攻勢。

以色列還下令「全面圍困」加薩地帶，停止向已經被封鎖約 230 萬人提供電力、食品、水和燃料。

以色列軍方指出，由於以色列與哈馬斯之間持續不斷的戰爭，至少有 1200 名以色列人被殺，超過 2700 人受傷。同時，巴勒斯坦衛生部表示，加薩已有 1203 人死亡，5763 人受傷。

IEA 石油市場部門負責人博索尼 (Toril Bosoni) 表示：「這場衝突無疑加劇了中東地緣政治緊張局勢，IEA 正在密切關注這一問題。」「目前供應尚未受到直接影響。我們正在關注。如果它外溢並蔓延到更廣泛的中東地區，這當然是一個很大的問題。」「這也是市場最關心的問題。」

在被問及 IEA 是否擔心 OPEC 龍頭沙烏地阿拉伯或其他石油生產國將石油出口武器化以支持哈馬斯時，博索尼回答：「我們從 OPEC+ 聯盟聽到的是，它們隨時準備盡其所能穩定市場，這確實讓人放心。」

她說，「當然，IEA 也有自己的工具來應對供應中斷的情況。目前我們盡量不去考慮動用。」

IEA 表示，10 月 7 日哈馬斯對以色列發動突襲後，石油市場開盤時交易商定價 3 至 4 美元的風險溢價。不過，之後價格已趨於穩定。