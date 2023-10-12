新手技術分析指標：「KD指標」與「MACD」介紹

初學技術分析「KD 指標」與「MACD」是其中最常見的指標，學技術分析最重要就是想知道如何實戰，因此我們直接用 0050 作為範例，來看看 KD 指標如何判斷股價超買、超賣，而 KD 指標會以比率的方式來呈現，區間為 0 ~ 100：

▪當 KD 大於 80：超買區，股價現階段偏強勢，可能繼續保持上漲

▪當 KD 小於 20：超賣區，股價現階段偏弱勢，可能繼續保持下跌

這兩個比率已經被市場公認，從上圖的 0050 KD 值範例可以清楚看到，KD 值 80 底色紅色的區塊，對照股價呈現一路上漲趨勢，由於 K 值對當前股價較敏感，因此通常 K 值符合這個比率即可觀察。

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另一種「MACD」技術分析也是用來判斷股票價格強弱、走向的指標，協助投資人找到股票的買賣點，MACD 是由「兩條曲線（不同速度的 EMA 快慢線），以及柱狀圖（OSC）」組成；OSC 柱狀圖是代表：DIF 快線 - MACD 慢線的差值，目的是讓投資人可以更具體、看清楚兩條線的走勢，柱狀體的長短代表著兩條線差距的多寡。

「MACD」其中的一種用法是透過快慢線發生「交叉」，來代表著多、空方即將反轉的訊號，我們以台積電來當作範例解釋。

▪MACD 黃金交叉：是指快線由下往上穿越慢線，同時柱狀體會由負轉正，代表著「買進訊號」，市場有高機率邁入多頭。

▪MACD 死亡交叉：是指快線由上往下跌破慢線，同時柱狀體會由正轉負，代表著「賣出訊號」，市場有高機率邁入空頭。

因為 MACD 指標的計算經過多次平滑，導致 MACD 對價格變化相對不敏感，較適合用於中長線的趨勢交易，或搭配均線、KD 等其他技術分析指標使用。

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