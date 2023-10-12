MIH聯盟將攜FII等15家合作夥伴 參加Japan Mobility Show

MIH 開放電動車聯盟 (MIH Consortium) 宣布，將攜手 15 家生態圈夥伴，參加 Japan Mobility Show，展中除了將發表重要的商業戰略訊息外，也會展示 Project X 概念車 (Concept Car)，以及針對智慧物流領域而開發的 Project Y 解決方案。

此次 MIH 與一同參展的有鴻海 (2317-TW) 集團及旗下工業富聯 (FII)(601138-CH)、觸控顯示廠業成 GIS-KY(6456-TW)，以及電池廠格斯科技 *(6940-TW)、印度資訊科技企業 Tech Mahindra、圖資及導航業者 TomTom、汽車軟體開發商 SONATUS 等 15 家軟硬體及新創公司。

其中，工業富聯將展出智慧自駕、智慧座艙、智慧網聯等 AI 應用、以及支持後台運算的液冷伺服器產品等外，還有智慧工廠科技服務，幫助汽車產業鏈提升品質與效率、縮短開發與交付周期，減少能源消耗與碳排放，實現企業可持續發展。

MIH 則預計將在 Japan Mobility Show 宣布重要的商業戰略訊息，並且展示最新的開發成果和創新解決方案，包括基於都市共享服務而設計的 Project X 概念車，能滿足共享汽車、最後一哩運送等需求。另外，針對智慧物流領域而開發的 Project Y 解決方案，則可應用在電動商用車、車隊管理系統、能源管理、碳追蹤平台等。

MIH 聯盟執行長鄭顯聰表示，日本為全球汽車行業的指標市場，MIH 聯盟透過開放及模組化策略，能夠加速日本在轉向電氣化及軟體定義汽車的發展速度，將積極深化與日本 B2B 客戶的合作關係，推動聯盟與夥伴共同開發的技術及服務於日本市場落地。

目前 MIH 聯盟約有 2,700 家會員，其中日本企業超過 100 家，包括自動駕駛公司 TIER IV、住友商事旗下的 EV 及能源管理服務公司 Hakobune、趨勢科技旗下的車用資安軟體公司 VicOne、汽車 Tier 1 大廠 Denso、輪胎領導廠商 Bridgestone、被動元件大廠 Murata、半導體公司 ROHM、車載影音大廠 Pioneer 等。

東京車展（Tokyo Motor Show）被視為是汽車展覽的聖殿之一，隨著全球汽車行業轉型為移動行業的趨勢，今年特以「Japan Mobility Show」的新名稱亮相，擴大探索新市場及應用，包含乘用車、商用車、摩托車、新創公司、零組件及機械等，展期為 10 月 26 日至 11 月 5 日，預估參觀者將超過 100 萬人。