俄國重返資本管制 阻止盧布貶值

《彭博》週三 (11 日) 報導，克里姆林宮表示，將要求該國 43 家最大的出口商，包括主要石油生產商，強制出售一定比例的海外銷售獲利，以穩定盧布匯率。

俄羅斯實施了一項資本管制措施，旨在穩定盧布的波動。最新聲明指出，為期 6 個月的時間裡，俄羅斯市場將對個別企業實施強制性匯回和出售外匯收益的規定，數量和條款將由政府設定。這些企業包括一些與燃料和能源綜合體、金屬工業、化學和林業工業以及糧食有關的公司。

俄羅斯第一副總理貝洛索夫指出，這些措施的主要目的是增加外匯市場的透明度和可預測性創造長期條件，並減少貨幣投機的可能性。

俄羅斯 2022 年 2 月入侵烏克蘭後採取了類似的措施，並被認為有助於貨幣反彈。

本周盧布兌美元匯率跌破 100 關卡，自 2022 年 3 月以來首見。FactSet 數據顯示，近期交易價為 1 美元兌 100.2 盧布。

俄羅斯盧布正面臨沉重壓力，在烏克蘭戰爭的資金成本不斷膨脹的情況下，盧布受到了通膨上升的打擊。

俄羅斯央行今年 8 月緊急升息，上個月又再次升息，但未能阻止盧布的下跌。俄羅斯政府曾考慮重新實施資本管制，但在央行壓力下放棄了。

彭博經濟分析師 Alexander Isakov 表示:「政府和俄羅斯央行認為有必要協調匯市買賣，這一事實表明，當地外匯市場正在惡化，現在人們認為，外匯市場過於薄弱，流動性不足，無法以不受監管的方式運作。這些措施不太可能在長期內減輕壓力，但可能會在未來幾週和幾個月內增加外匯供應。」

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