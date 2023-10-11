〈台塑四寶業績發表〉Q3共大賺356億元、季增逾12倍 台塑化轉盈登每股獲利王

台塑四寶今 (11) 日公布自結第三季財報，受惠進入傳統需求旺季，加上原油價格上漲，推升產品行情，四寶稅後純益共達 356.82 億元，季增超過 12 倍，其中，台塑化除一舉扭轉上季頹勢，轉虧為盈外，每股更大賺 1.81 元，EPS 居四寶之冠。

台塑 (1301-TW) 第三季營收 507.36 億元，季增 4.7%；歸屬母公司稅後純益 66.71 億元，季增 444.6%，每股純益 1.05 元。

台塑前三季營收 1513.96 億元，年減 24.5%；歸屬母公司稅後純益 102.39 億元，年減 76.5%，每股純益 1.61 元。

台塑指出，第三季進入石化產品傳統旺季，加上中國持續推出刺激經濟措施、需求增加，帶動銷售量差增加 40.8 億元；銷售價格方面，因美國及中國大陸石化產能供過於求，大量出口亞洲市場，拉低石化產品價格，季跌幅落在 4-19%，使銷售價差減少 17.9 億元。

南亞 (1303-TW) 第三季營收 672.51 億元，季增 5.5%；歸屬母公司稅後純益 43.61 億元，季增 363.1%，每股純益 0.55 元。

南亞前三季營收 1967.63 億元，年減 29.6%；歸屬母公司稅後純益 61.69 億元，年減 81.2%，每股純益 0.78 元。

南亞指出，第三季本業方面，化工產品利差改善、塑膠加工產品利益溫和成長，而電子材料產品隨大環境漸佳，營運也逐漸增溫，聚酯產品在美國穩定獲利，使整體營業利益轉虧為盈；業外方面，認列台塑化等權益法投資收益大幅增加，使整體獲利大增。

台化 (1326-TW) 第三季營收 868.24 億元，季增 15.5%；歸屬母公司稅後純益 74.94 億元，季增 341.6%，每股純益 1.28 元。

台化前三季營收 2450.22 億元，年減 16.6%；歸屬母公司稅後純益 84.23 億元，年減 43.3%，每股純益 1.44 元。

台化指出，第三季 ARO-3 及 SM-3 等大型產線定檢結束，恢復正常生產，配合銷售策略調整，產銷量增加，原油價格上漲推升石化產品行情，改善產品價差，帶動本業由虧轉盈；業外方面，權益法投資收益增加 46.1 億元，主要受台塑化帶動。

台塑化 (6505-TW) 第三季營收 1926.58 億元，季增 20.9%；歸屬母公司稅後純益 171.56 億元，較上季轉盈，每股純益 1.81 元。

台塑化前三季營收 5366.98 億元，年減 17.9%；歸屬母公司稅後純益 204.34 億元，年減 15.9%，每股純益 2.15 元。

台塑化指出，第三季煉油事業營利比上季增加，主要受惠沙烏地與俄羅斯等產油國減產，推動原油價格上漲帶動，產生購料與存貨利益；烯烴事業則因輕油價格上漲，虧損較上季減少。另外，第三季也認列 24.5 億元的存貨評價回升利益。