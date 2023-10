華為將公布5.5G應用產品解決方案

華為輪值董事長胡厚崑在杜拜舉行的第 14 四屆全球行動寬頻論壇上重點說明 5G Advanced,通稱 5G-A,又稱 5.5G。

他表示,大語言模型 (LLM)、ChatGPT、自駕需求持續成長對網路持續演進提出要求,而正處於推進中的 5.5G 便是為未來所做的準備。



據了解,華為將在論壇稍後發布業界首個 5G-A 全系列產品解決方案。而此次新品涵蓋六大類,包括 TDD、FDD、毫米波、DIS、天線、微波 MAGICSwave,均為搭配 5.5G 基地台網路產品。

業界認為,5.5G 時代來臨將會為產業鏈上下游催生一系列硬體升級需求,華為相關產業鏈也將因此受益。

胡厚崑在論壇中透露,目前全球已部署超過 260 個 5G 網絡,覆蓋全球近半人口。在 5G to C 市場,全球 5G 用戶接近 15 億;而在 5G to B 領域,經過 4 年發展,市場在包括礦業、港口、製造業等行業大規模部署了 5G 應用。

針對消費者市場,胡厚崑表示,要持續提升消費者 5G 體驗並且拉動數據消費,需要就要提升 5G 覆蓋,並持續提升 5G 體驗,需要打造更多應用。同時要活化生態系統,特別是讓開發者充分應用 5G 網路能力。

而對於企業市場,胡厚崑認為規模應用以及能力最為重要。他表示,5G 要聚焦於關鍵應用和關鍵產業,尤其要和生態系統夥伴、垂直產業進行合作。「要實現這個目標,就要超越連接,思考怎樣構建雲端能力、PaaS 能力、AI 能力、系統整合能力。」