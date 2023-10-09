【袁志峰專欄】預期A股復市帶動港股做好

今日推介 - 中石化 (386, $4.06), 目標價 $4.45, 止損價 $3.90

1) 股市前景

周五港股上揚，成交極低，港股通南向交易暫停。全星期計，日均成交額環比減 22% 至 597 億元；恒指及恒生科指跌 1.8% 及 2.7%，中升控股 (881)、中石油(857) 及舜宇光學 (2382) 皆跌 7%，為跌幅最大藍籌。A 股上周假期休市。標指及納指升 0.5% 及 1.6%；紐約期油跌 8.8%；美元指數跌 0.2%，離岸人民幣兌美元跌 0.2%；美國 10 年期債息由 4.58 厘升至 4.80 厘。

中國國慶假期間旅遊消費增長不俗，9 月官方製造業 PMI 回升至擴張區間，反映經濟有所改善，預期 A 股今月震盪走高，帶動港股做好，建議增加倉位。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 156 點，已是全日低位，早盤最多升 390 點，午後漲幅曾一度收窄至 220 點，收報 17486 點，升 272 點或 1.6%。成交額按日增 2% 至 480 億元，9 月份日均成交額 902 億元。

周五港股通南向交易暫停。9 月淨買入 545 億元。

恒指升 1.6%，藍籌股 73 升 6 跌 1 持平。阿里健康 (241) 漲逾 4%，為升幅最大藍籌。龍湖集團 (960)、中生製藥(1177) 及中華煤氣 (3) 升逾 3%。新奥能源 (2688) 及碧桂園服務 (6098) 漲近 3%。中銀香港 (2388)、友邦保險(1299)、建設銀行(939)、中國銀行(3988)、石藥集團(1093) 及長實集團 (1113) 升逾 2%。海底撈 (6862)、蒙牛乳業(2319)、藥明生物(2269) 及滙豐 (5) 漲近 2%。百威亞太 (1876) 跌逾 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 1.6%，收報 3816 點，成份股 24 升 6 跌。大型科技股全線上升，美團 (3690) 及百度 (9888) 漲逾 2%，阿里 (9988)、騰訊(700)、京東(9618) 及網易 (9999) 升逾 1%。商湯 (20) 漲逾 6%，為表現最佳成份股。阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 升逾 4% 及 3%。比亞迪電子 (285) 漲近 3%。聯想 (992)、嗶哩嗶哩(9626) 及金蝶國際 (268) 升逾 2%。微博 (9898) 跌逾 1%，為表現最差成份股。蔚來 (9866)、小鵬汽車(9868) 及理想汽車 (2015) 跌少於 1%。

板塊方面，線上醫療、中資券商、航運及港口股跑贏大市，漲幅居前。中信証券 (6030)、中金公司(3908) 及中國銀河 (6881) 升逾 2%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 升逾 2%。招商局港口 (144) 及中遠海運港口 (1199) 升逾 3% 及 2%。

9 月 29 日至 10 月 6 日中國假期，A 股休市。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地中秋國慶長假周五結束，文化和旅遊部數據中心測算，8 天長假國內旅遊人數 8.26 億人次，較去年同期增長 71.3%，旅收達 7534.3 億元人民幣，大升 129.5%，並較疫情前 2019 年漲 1.5%。(信報)

中國外滙儲備連跌兩個月，並創 7 個月以來最大單月降幅。國家外滙管理局統計數據顯示，截至 9 月底，中國外滙儲備規模為 31150.7 億美元，較 8 月底減少 450.28 億美元，降幅為 1.42%。(信報)

外電報道，美國商務部將 42 家中國公司列入政府出口管制清單，因這些公司支持俄羅斯的軍事和國防工業基地，包括向俄羅斯的軍事和國防工業供應原產於美國的集成電路。(信報)

美國勞工部公布，9 月份非農業職位增長 33.6 萬個，創 1 月以來最大升幅，顯著多於預期的 17 萬個，8 月份增幅亦由原先 18.7 萬個向上修訂至 22.7 萬個，期內失業率維持於 3.8%，有別於預期降至 3.7%。(信報)



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