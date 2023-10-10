〈Q4產業前瞻〉鋼廠樂看旺季效應 價穩量揚營運拚好轉

鋼鐵產業第四季將進入傳統旺季，在供需狀況轉佳、原料成本維持高檔支撐價格下，鋼鐵廠看好，鋼市呈現「量穩價揚」，中鋼 (2002-TW) 更把握機會，力拚全年轉盈。

鋼鐵業進入週期性低谷已持續一年，現今製造業去庫存已至最後階段，加上全球各國鋼鐵供給相繼縮減、社會庫存來到低點，在第四季進入歐美年底耶誕消費旺季下、拉貨動能可期。

中鋼表示，8 月出貨量回升至百萬噸、單月轉盈，9 月出貨量可望持穩，且盤漲幅擴大下，獲利可望進一步向上；而 10 月盤價也維持上漲、第四季季盤也開出平高盤下，在傳統旺季加持下，全年可望力拚轉盈。

中鋼旗下中鴻 (2014-TW) 則表示，在量價同步回溫下，9 月後虧損已看到改善；10 月盤價續漲、接單穩定下，營運表現可望進一步向上，第四季出貨量將力拚超過 45 萬噸、優於第三季。

春源 (2010-TW) 則認為，三大用鋼產業中，汽車狀況不錯，營建鋼構雖然受到打房政策干擾，但利空已逐漸鈍化，機械及工具機用鋼則相對低迷，但市況也慢慢好轉，整體還是樂觀。

盛餘 (2029-TW) 指出，由於先前鋼市復甦不明朗，因此客戶囤料建庫存的意願也較低，庫存水準均控制在可控範圍，不像過去 2 年有高庫存的狀況，目前庫存水位相對低，在鋼價上漲下，將刺激客戶回補庫存需求。