反映鋼市展望 中鴻內外銷盤價再漲

鋼鐵廠中鴻 (2014-TW) 今 (21) 日開出最新盤價，為提振市場信心並反映鋼市展望，10 月內銷熱、冷軋及鍍鋅每公噸調漲 500 元；外銷盤價依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻表示，近期鐵礦砂價格因鋼廠節前補庫衝高，煤價則受印度現貨需求旺盛推升，亞洲指標鋼廠持續開出平高盤，顯示鋼價具有強力支撐，因此本次內外銷盤價順勢調漲。

總經來看，9 月 14 日歐洲央行宣布升息 1 碼並暗示升息循環已接近尾聲，美國因通膨壓力持續消退，市場亦預期 Fed 的升息循環將近結束。

另外，9 月 15 日中國人行再度降準 0.25 個百分點，預計釋放中長期流動性超過 5,000 億元 (人民幣)，將有助擴大對實體經濟的刺激，在各國央行終結緊縮與逐步寬鬆下，預計全球經濟將溫和回升。

且依照中國國統局 8 月粗鋼日均產量為 278.74 萬噸，環比下降 4.83%，加上後續粗鋼平控措施及秋冬季空品限制等因素，預計第四季減產規模將逐步擴大。

此外，8 月汽車產銷環比分別增長 7.2%、8.2%，消費與就業數據亦明顯改善，顯示穩增長政策效果逐步發揮，加上基建施工進入旺季，下游用鋼需求有望加速釋出。