〈能源盤後〉俄放寬柴油出口禁令 油價微幅回升 但創3月來最大單周跌幅

國際油價週五 (6 日) 上漲，但仍寫下自 3 月以來的最大單週跌幅，由於俄羅斯政府再次取消大部分燃料出口禁令，加劇總體經濟不利因素帶來的需求擔憂。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 0.48 美元，收每桶 82.79 美元。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 0.51 美元，收每桶 84.58 美元。

一周來看，布蘭特原油周跌約 11%，WTI 下跌超過 8%，因為擔心持續高利率將減緩全球經濟成長並打擊燃料需求，即使沙烏地阿拉伯和俄羅斯抑制能源供應，他們將繼續削減供應至年底。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.05%，收每加侖 2.1900 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.38%，收每加侖 2.9082 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格大漲 5.18%，收每百萬 Btu 3.330 美元。

市場驅動力

俄國政府週五宣布，已解除通過港口出口管道柴油的禁令，取消了於 9 月 21 日實施的大部分限制措施，然而，俄國對汽油出口的限制仍然有效，並提高燃料油、汽油等灰色出口商的關稅。

俄羅斯外交部 10 月 6 日表示，俄羅斯啓動向亞美尼亞供應 1 萬 5 千噸汽油和 2 萬噸柴油的交易。

石油輸出國組織 (OPEC) 傳出上調中長期石油需求預測，三位消息人士稱，OPEC 在即將發布的一份報告中上調了中長期石油需求預測，凸顯了該石油出口組織與其他預測機構相比更積極的看法。

同日，美國勞工統計局週五發布的報告顯示，美國 9 月非農就業人口新增職位升至 33.6 萬，遠高於預期的 17 萬，美國 9 月失業率為 3.8%，高於預期的 3.70%，平均時薪增速則放緩。

市場分析

SEB 分析師 Bjarne Schieldrop 點評：「對全球經濟健康狀況以及未來石油需求的擔憂是油價拋售的核心。」

ING 分析師指出：「非農數據讓再次升息的前景依然存在，並且肯定支持聯準會關於需要更長時間保持較高利率的論點。」

分析師表示，強勁的美國經濟可能提振近期石油需求情緒，但反過來說，數據將導致美元走強，並提高聯準會對 2023 年再次升息的機率。美元走強通常對石油需求不利，使得該商品對其他貨幣持有者來說相對更昂貴。

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 認為：「油價對汽油庫存每週增加的負面反應表明，油價早該進行交易調整，一些交易員正在尋找獲利了結的藉口。」

Cieszynski 稱：「儘管由於週五強勁的就業數據對利率的影響，投資者最初對其反應消極，但這對原油的影響是基礎經濟仍然強勁，需求可能依然強勁。」

一些市場分析師壓倒性地看空油價，例如，夏季駕駛高峰期結束後，美國汽油消耗量上週降至 25 年來的最低季節性水平，孩子們重返學校和大學，家庭公路旅行也減少，政府每週石油數據顯示，需求疲軟非常明顯。

SKCharting.com 的商品圖表分析師 Sunil Kumar Dixit 指出：「如果 WTI 下週不能繼續找到買家，它可能會跌至每桶 81 美元，並在每桶 77 美元獲得支撐。」