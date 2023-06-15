〈玉晶光股東會〉預期下半年營運轉佳 全年以超越去年爲目標

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 2022 年營收及獲利雙雙改寫新高，玉晶光董事長陳天慶今 (15) 日在股東會後指出，下半年進入市場需求旺季，預估營收表現將優於上半年，全年營收將以超越 2022 年全年營收 192.15 億元爲目標。

玉晶光 2023 年前 5 月營收 48.37 億元，年減 5.21%。

同時，玉晶光的新投資擴充產能計畫也順利，第二季已小量開出新產能，預計第三季完全開出原預估的增加的產能。

陳天慶指出，2023 年的全球大環境變數很多，影響消費者購買新產品的意願，實際情況還不好說。至於主要客戶有沒有變得比較保守，現在看起來是還正常。但因大環境不是很好，玉晶光維持持續跟客戶緊密的溝通。

玉晶光目前手機鏡頭仍占營收的高比重，對於目前市場玻璃加塑膠鏡頭及潛望式鏡頭，陳天慶指出，目前玉晶光具備開發與生產能力。同時，也期待在感測用特殊光學元件與虛擬實境等穿戴裝置光學元件的進一步營收提升。

玉晶光去年資本支出約 70 億元，預估 2023 年不會高於此一數字，但在特殊光學元件與虛擬實境等穿戴裝置光學元件生產的資本支出則在提升之中。

玉晶光 2023 年首季營收 33.28 億元，稅後純益 2.37 億元，每股純益 2.11 元。