國產前9月營收153億元 混凝土、ALC輕質磚出貨穩健

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (6) 日公告 9 月營收 16.9 億元，月減 3.8%、年減 3.4%，累計國產前 9 月合併營收 153.52 億元，年減 1%。若扣除今年第一季售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體營運態勢相當穩健的。

其中，國產的國內混凝土相關本業 9 月營收年增 8.47%、累計營收年增 4.43%；公司表示，主要持續受惠全台科技建設帶動混凝土需求，此外，旗下國宇建材的 ALC 輕質磚產能穩健出貨，並開發 ALC 板片新品擴大市場，相關獲利倍增。

國宇也與混凝土學會等學界合作，在台北、高雄舉辦「2023 ALC 建材技術研討會」，聚焦材料性能與施工操作，席間獲得非常熱烈討論，業界普遍看好國宇 ALC 輕質磚與板片新產品普及推廣，共同構建建築結構安全，打造綠色永續城市。

國產表示，國宇 ALC 輕質磚是目前「輕隔間與外牆系統」中質感最接近傳統紅磚或是 RC 的實心牆體，由於施工簡單、經濟高效，具備防火、隔熱、隔音、吊掛、耐震等優異性能，逐漸成為輕隔間市場新寵。

國產強調，集團持續創新 DNA，積極佈局碳競爭力與綠色設計，繼全集團獲得英國 BSI 的碳盤查國際認證之後，碳礦化混凝土也獲得 CETES 新材料新工法驗證，並積極推動碳管理進程，超前部署 2050 年達成碳中和的環境永續願景。