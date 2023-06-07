蘋果供應鏈玉晶光處需求淡季 5月營收創兩年單月新低

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (7) 日公布，2023 年 5 月營收爲 7.73 億元，是 2021 年 6 月以來的 2 年單月低點，月減 4.68%，年減 8.84%，2023 年前 5 月營收 48.37 億元，年減 5.21%。

對第二季的展望，玉晶光指出，因為客戶需求及產品淡季因素，導致營收較差，但接下來隨著客戶新機準備量產及旺季來臨，需求將會開始增加，進入旺季後，營收狀況可望慢慢往上，但實際狀況還是看客戶最後拉貨結果。

玉晶光 2023 年首季營收 33.28 億元，稅後純益 2.37 億元，每股純益 2.11 元。

玉晶光 2022 年全年營收 192.15 億元，毛利率 39.81%，年增 4.45 個百分點，稅後純益 32.74 億元，創新高，年增 42.54%，每股 29.06 元。擬配息 12 元，創新高。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 2023 年 5 月營收 26.27 億元，月減 8.47%，年減 16.63%，爲今年 2 月以來新低點，累計前 5 月營收 146.35 億元，年減 10.84%。不過，大立光 6 月客戶端的拉貨動能可望較 5 月回升。而今天大立光執行長林恩平在股東會後則指出，7 月的出貨動能可望再優於 6 月。