健鼎Q3營收季增幅度達20.8%超越原預期 估第四季持平

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在 9 月汽車板及伺服器板爲主的出貨支撐之下，單月營收以 55.59 億元創 12 個月來新高，同時，也挹注 2023 年第三季走高到 162.39 億元，季增 20.8%，超越原保守估算的 10-15% 季增率，不過，健鼎對第四季營運還是以保守的看法對待，預估將與第三季持平，全年應可達 600 億元的營收水準。

健鼎今 (6) 日公布 2023 年 9 月營收以 55.59 億元創 12 個月來新高，月增 0.9%，年減 5.18%；2023 年第三季營收 162.39 億元，季增 20.8%，年減 5.54%，2023 年 1-9 月營收 439.11 億元，年減 14.11%。

健鼎 2023 年第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，公司原保守估第三季營收季增 10-15%，但實際營收季增達 20.8%。對於 2023 年第四季的出貨重點，健鼎認為除延續第三季的汽車板及伺服器板之外，健鼎也看好記憶體模組板在第四季出貨的大量成長。

健鼎 2023 年上半年營收 276.72 億元，毛利率 16.15%，年減 2.22 個百分點，稅後純益 21.12 億元，年減 27.45%，每股純益 4.02 元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機的 PCB 板供應商，生產基地包括：台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。

健鼎股價今天收盤價報 195.5 元，較上一交易日下跌 4 元或 2.01%，成交量萎縮爲 5078 張，三大法人合計計賣超 664 張。