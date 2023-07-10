健鼎客戶端拉貨不振 Q2營收探3年低點 估本季回升

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 在 2023 年第二季營運並無明確回春，且預估將爲全年谷底，健鼎今 (10) 日公布 6 月營收爲 43.62 億元，爲 28 個來新低，月減 6%，年減 22.7%，2023 年第二季營收 134.43 億元，也是 3 年來新低，健鼎指出，6 月營收遭遇客戶端盤點因素不利出貨，目前預估第三季營收將回升。

健鼎 2023 年第二季營收 134.43 億，季減 5.52%，年減 18.88%，今年 1-6 月營收 276.72 億元，年減 18.45%。

健鼎 2023 年首季財報，營收爲 142.29 億元，毛利率 15.3%，季減 3.67 百分點，年減 1.78 百分點，稅後純益 11.43 億元，季減 31.27%，年減 20.9%，每股純益 2.18 元。

健鼎持續去化庫存，截至 2023 年第一季底止，存貨由去年第四季底的 111.85 億元降到 97.26 億元，減少 14.59 億元，去年第一季底的存貨 135.02 億元，第一季的貨周轉天由去年底的 87 天降到 78 天，並由去年同期的 83 天降至 78 天。健鼎截至第一季底止的手中淨現金增至 128 億元，去年第一季爲 59 億元，去年第四季爲 76 億元。

健鼎生產的 PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用，是華為、三星及小米手機 PCB 板供應商，生產基地包括台灣平鎮、江蘇省吳錫及湖北省仙桃。目前並已完成越南同奈省的日系 PCB 廠購併案。

健鼎每股 7.45 元現金股息將在 7 月 13 日除息。