亞洲首家通過SBTi 2050淨零路徑審查 台灣大發行首本TCFD報告書

台灣大哥大 (3045-TW) 今 (6) 日發表首本「氣候相關財務揭露報告書（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Report）」(下稱 TCFD 報告書)，並採今年 8 月獲亞洲第一家以「控制升溫在 1.5°C」情境通過 SBTi 審查 2050 年的淨零路徑，嚴格以 IPCC AR6(註) 各種情境計算，訂定短中長期的財務衝擊與成本分析，以應對全球氣候變化帶來的升溫挑戰。

台灣大也預估在 2030 年前將投資百億元發展綠電及碳費、減碳等因應，大步邁向 2050 年淨零排放目標。

全球氣候加速變遷，台灣大透過 TCFD 科學化框架，鑑別 5 大風險 5 大機會。面對全球綠電市場供不應求，台灣大率先於 2020 年佈局綠電採購，以 20 年長期購電合約鎖定優惠綠電價格，推估至 2040 年將節省至少 14.5 億元的電力成本。

台灣大運用 ICT 核心能力，加速產業綠色轉型，搶攻永續商機，以大數據協助雲端 IDC 機房優化電力使用效率，更將節電設備商品化，推動「綠巨人計畫」，協助企業「碳盤查」、「能源管理」，推估至 2040 年可為企業客戶減少 4.6 億元的電費，將低碳商機效益最大化。未來台灣大也將通過發行綠色債券，投入再生能源可視化系統建置，智慧化追蹤、演算再生能源使用量等智慧節能設備，具體提升能源效率並減少碳排。

董事長蔡明忠：氣候變遷關鍵時刻 加速學界開發再生能源開花結果 實現淨零

台灣大哥大董事長蔡明忠強調，人類正處於全球氣候變遷的關鍵時刻，根據最新的聯合國 IPCC AR6 評估報告，如果不改變現有的排放趨勢，全球將在 2040 年前升溫 1.5°C 以上，嚴重影響人類生存。我們必須加快腳步實現淨零，新潔淨能源的開發至關重要。台灣大全力支持中研院「淨零科技研發產研合作」，加速學界開發再生能源開花結果。目前團隊已成功將天然氣中的甲烷，透過「去碳燃氫」的技術提取出氫，並與小型實驗發電機組串接正式發電，未來也將持續測試擴大發電能力，同時投入地熱能和海洋能的研究，將為台灣的能源轉型開啟新篇章。

蔡明忠進一步指出，透過 TCFD 報告書，讓所有利害關係人具體了解，台灣大面對氣候變遷下，如何管控風險並掌握機會。同時，報告書也具體回應包含 SDG 7 可負擔的潔淨能源、SDG 9 工業化、創新及基礎建設以及 SDG 13 氣候行動、SDG 17 多元夥伴關係等永續目標。

台灣大 TCFD 報告書以「極端降雨」實體鑑別風險 以 78 處 HUB 機房評估財務衝擊

台灣大 2022 年 TCFD 報告書，以「氣候與永續治理」、「1.5 度 C 減量路徑策略」以及「績效目標」為三大支柱，除鑑別台灣大自身首要風險與機會外，同時以「極端降雨」作為實體分析情境的危害度，針對全台自有資產及供應商等 1,104 處據點全面分析暴露度，進一步盤點出 78 處 HUB 機房，並以淹水、山崩以及土石流為脆弱度，實際評估台灣大基站布建維護的潛在實體風險，並從資本、人力以及增添設備或預防措施三大面向加以防範，竭盡所能降低公司可能遭遇的財務風險衝擊。

台灣大氣候治理提升至董事會層級 設定再生能源部門 13 位高階主管制定 23 項環境相關 KPI 指標

在報告書中，台灣大揭露具體落實氣候變遷治理的組織運作。不僅以「董事會」為最高指導單位，「永續發展委員會」更率業界之先，由董事長蔡明忠親自擔任召集人，與 5 位獨立董事擔任委員，督導轄下包含由總經理擔任副主委，各事業群最高主管擔任委員的「永續發展小組」以及由技術長擔任主委的「環境管理小組」，以嚴謹的治理架構層層檢核、回報，由上至下全面整合協調。

同時透過 TCFD 架構分析，台灣大持續優化組織因應氣候變遷的韌性，不僅於 2022 年成立再生能源專責部門，專注綠能布局以及新潔淨能源的開發，更明定所有高階經理人需自定 2~3 項 ESG 指標，納入年終檢核，並與薪酬連動。同時，為更強化 ESG 績效與經理人薪酬之連結，倘各經理人年度設定 ESG 目標全數未達成，得視狀況就當年度考核調降等第或薪酬。2022 年，台灣大共計 13 位高層主管之年終績效評估，與 23 項氣候變遷指標連動，以確保有效推動低碳轉型。

率先業界引用 TCFD 架構 擴大綠色價值鏈 努力打造美好自然生態體系

台灣大早於 2018 年即領先業界導入 TCFD 框架，並於 2019 至 2021 年兩度評估 3 項氣候風險財務衝擊；2023 年更召開三場 TCFD 工作坊，邀集跨事業群部門共同商討氣候風險與機會之財務衝擊與管理做法。今年更出版首本 TCFD 報告書，完整揭露企業透過「治理、策略、風險管理、指標與目標」四大方向落實氣候相關風險與機會管理。

不僅如此，台灣大從自身推動綠色服務價值鏈，近年來積極以數位科技開發創新綠色商品與服務，如台灣大客服 APP 成功以友善環保的方式加速無紙化，或雲端 AI 能源管理平台，透過即時監控幫助客戶降低能源消耗等，以 2022 年來看，已減碳達 264,176.26（噸 CO2e），具體呼應以「台灣大運用最新物聯網科技及 AI 人工智慧，綠化自身與價值鏈足跡，降低環境衝擊，主動創造更舒適美好的自然生態體系」的環境永續願景。