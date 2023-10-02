台灣大、KKBOX策略結盟 音樂串流服務正式上架

台灣大 (3045-TW) 繼出售子公司台灣酷樂時代 (MyMusic) 出售給 KKCompany，並取得 KKCompany 股權後，今 (2) 日宣布與音樂串流品牌 KKBOX 策略結盟、正式上架 KKBOX 提供台灣大用戶，同時推出全新台灣大 KKBOX 方案。

台灣大與 KKCompany 日前宣布建立策略聯盟，台灣大將以 1500 萬美元 (約新台幣 4.78 億元) 參與 KKCompany 上市前 (Pre-IPO) 增資案，取得 2.8% 股權；同時以不超過 3000 萬美元，將子公司台灣酷樂時代 (MyMusic) 出售給 KKCompany。

台灣大今日上架音樂串流服務，開放全通路管道申辦；一般用戶申辦「標準音質」服務，台灣大用戶綁約 24 個月，每月最低只要 109 元，比單月訂購 149 元更划算；台灣大回饋學生族群，學生申辦任一「學生好 Young 專案」，每月只要 89 元。

針對重視高規格音質用戶，台灣大推出「無損音質」服務，用戶綁約 24 個月，每月只要 209 元，歌曲細膩度、層次感更加分，享超越 CD 的音質，真實保留音樂的細節，提升聆聽層次，如臨演唱會現場般的震撼響宴。

針對既有用戶，台灣大強調，秉持用戶權益至上，承諾 MyMusic 現有月租用戶於約期內原資費權益不變，持續提供用戶優質個人化音樂體驗。MyMusic 將於 10 月 11 日，以簡訊通知說明 KKBOX 服務升級相關訊息，用戶可透過專屬簡訊中連結完成開通，10 月 16 日起升級加入 KKBOX 。