自由座注意！高鐵估國慶連假三大時段人潮壅塞

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (6) 日指出，預估國慶連假期間人潮較多的時段，可能集中在南下 10 月 6 日的 17 時至 20 時、10 月 7 日的 8 時至 11 時，以及北上 10 月 10 日的 13 時至 20 時，為因應國慶疏運，將在企業網站首頁的「最新消息」公告「車站人潮資訊」。

台灣高鐵說明，當部分車站啟動人潮管制時，透過網站以燈號方式公告，方便搭乘自由座的旅客預估排隊等候的時間，並提早安排行程。

「車站人潮資訊」將以燈號分別顯示全線 12 座車站人潮狀況，並每小時定期更新，當該站顯示為綠燈，表示自由座旅客可正常進站乘車，而當該站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，黃燈預估排隊等候時間將超過 30 分鐘，紅燈則預估等候時間會超過 60 分鐘以上，惟實際等候時間仍依現場狀況為準。

此外，台灣高鐵啟動人潮管制措施時，也將同步透過「T-EX 行動購票」App 推播。

台灣高鐵規劃為期 6 天的國慶疏運，期間共加開 190 班次列車，提供 1057 班次列車的旅運服務，另將持續檢視已售出自由座車票張數資訊，機動加開全車自由座列車 (第六節商務車廂除外)，以加強疏運旅客。