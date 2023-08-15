〈定穎展望〉上半年EPS1.2元 估全年營收持平但獲利將獲優化

定穎 (3715-TW) 今 (15) 日召開法說，2023 年上半年營收 73.39 億元，稅後純益 3.32 億元，每股純益達 1.2 元的業績表現之下，定穎預估 2023 年下半年業績可望持平或較上半年小幅成長，全年獲利成長。

定穎 2023 年第二季營收 36.54 億元，毛利率 19.96%，季增 0.12 個百分點，年增 3.12 個百分點，稅後純益 2.36 億元，季增 1.48 倍，年增 36.14%，每股純益爲 0.85 元。

定穎 2023 年上半年營收 73.39 億元，毛利率 19.9%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 3.32 億元，年減 2.07%，每股純益達 1.2 元。

定穎在第二季汽車板的營收比重占 70%，比第一季提升 1 個百分點，對於下半年的營運，定穎指出，營收目標與上半年持平或增長: 毛利率仍可藉由產品組合的優化及高階新品陸續進入量產持續提升，同時，預估全年營收較 2022 年持平或小幅衰退，但獲利可望成長。

同時，定穎對 2024 年的營收規劃上，70% 的營收比重將置於汽車應用，其中，電動車占汽車板的 20%。

定穎對在湖北黃石二廠的新增 HDI 板產能，目前產能利用率也達 85-90%，生產的良率也持續改善中，同時，AI 伺服器應用的加卡板及 DDR5 記憶體模組板，也在進行認證之中。