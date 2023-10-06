屢傳不到！SEC起訴馬斯克 迫其出庭為收購推特過程作證

美國證券交易委員會 (SEC) 周四 (5 日) 起訴 X 社交平台擁有者、億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)，藉此迫使馬斯克出庭，為收購 X 公司 (前名推特) 相關過程作證。

根據代表 SEC 的律師說法，法院傳票已於今年 5 月送達，但馬斯克未能按傳票要求於 9 月 15 日出庭作證，因此 SEC 對其起訴，迫使其出庭，以利 SEC 的調查。

SEC 表示，該案係調查馬斯克去年 10 月以價值約 440 億美元收購推特股票時，有無任何人犯下證券詐欺行為。SEC 聲明指出，目前仍在進行事實調查，迄今尚未得出任何個人或實體違反聯邦證券法的結論。

SEC 表示，先前曾多次與馬斯克磋商會面的時間地點，包括在 SEC 德州辦公室，該處是「距離馬斯克目前個人住所最近的 SEC 辦公室」，且提議今年 10 月至 11 月期間多個會面日期，但「這些善意全遭否定，馬斯克拒絕出庭作證」。

SEC 強調，馬斯克以 SEC 企圖用傳票「騷擾」他，以及其法律顧問需要時間審查 9 月出版的馬斯克傳記為由拒絕出庭，這些均非合法理由。該傳記由記者 Walter Isaacson 撰寫，馬斯克律師團辯稱該書可能包含「與本案相關的新資訊」。

代表馬斯克的律師 Alex Spiro 則以聲明指出，在這場誤導性調查中，SEC 已經多次聽取馬斯克先生的證詞，「真的是夠了。」

自馬斯克 2018 年在推特表達有意私有化特斯拉 (TSLA-US) 並已取得資金以來，遭 SEC 盯上以來，雙方多次交手，馬斯克周四對 SEC 最新舉動作出回應，他在 X 平台發文道，「這些機構急需全面整頓，同時另外成立委員會，對濫用監管權力謀取私利和政治利益的個人採取懲罰措施」， 並強調他已等不及這樣的改革了。