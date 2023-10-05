CPI漲幅達門檻 雙薪四口之家後年報稅可望更省

後年報稅可望更省，統計至今 (2023) 年 9 月 CPI 較前次綜所稅免稅額調整，累計漲幅已達 5.33%，以此估算明年的綜所稅免稅額有望從目前的 9.2 萬元調升至 9.7 萬元，以雙薪的四口之家、稅率 5% 計算，2025 年 5 月報稅最多約可省 2800 元。

根據所得稅法規定，如果當年度的 CPI 較前一次免稅額的額度調整，只要累計漲幅超過 3%，就會根據漲幅調升下一年度的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額的額度。

根據目前漲幅估算，綜所稅的免稅額可望從目前的 9.2 萬元調升至 9.7 萬元；標準扣除額則有望從 12.4 萬元調升至 13.1 萬元；另外薪資特別扣除額、身障扣除額則有望從 20.7 萬元調升至 21.8 萬元。

根據主計總處今 (5) 日公布的 9 月 CPI，從去年 11 月到今年 9 月，CPI 較前一次的免稅額度調整，累計漲幅已達 5.33%，以此推估綜所稅、標準扣除額、薪資特別扣除額、身障扣除額的免稅額均有望調升。

但根據往例，今年的 CPI 漲幅是否達到可調整的門檻，仍要看去年 11 月到今年 10 月的 CPI 平均數而定，財政部循例將在每年底公布隔年度的免稅額額度，才會宣布是否調整。