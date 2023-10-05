「吃」不消！9月物價漲幅創8個月新高 3種蔬果漲逾5成

主計總處今 (5) 日公布 9 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.93%，創 2 月以來新高，其中，由於颱風影響，食物類大漲 4.78%，又以多種蔬果漲幅最大，包括番茄漲 61.69%、香蕉漲 57.57%、苦瓜漲 52.65%；若扣除蔬菜水果，CPI 仍漲 2.63%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 也漲 2.48%。

主計總處說明，9 月休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，同時，蔬菜、水果、肉類、外食費、油料費、房租、個人隨身用品、個人照顧服務費和醫療費用價格等均上漲，惟運輸費價格下跌，抵銷部分漲幅。

在 368 個查價項目中，價格上漲最大者有番茄漲 61.69%、香蕉漲 57.57%、苦瓜漲 52.65%、甘藍菜 (高麗菜) 漲 47.43%、木瓜漲 28.25%、番石榴 (芭樂) 漲 25.10%、國外旅遊團費漲 22.67%、遊樂場入場費漲 16.78%、旅館住宿費漲 15.99%、金飾及珠寶漲 12.92%。

圖表：主計總處提供。

就 7 大類來看，與去年同期相比，食物類漲最多達 4.78%，主因蔬菜和水果受接連颱風帶來豪雨影響，分別上漲 9.00%、8.46%，肉類受飼養成本提高影響，漲 6.29%，加以蛋類、調理食品、外食費、穀類及其製品與水產品各漲 4.81%、4.72%、4.24%、3.58% 和 2.81%。

教養娛樂類漲 2.83%，反映疫後休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲 6.97%。

而雜項類漲 2.73%，則因金飾及珠寶等個人隨身用品、美容及衛生用品，以及看護等個人照顧服務費用價格上漲。

按商品性質別觀察，商品類上漲 2.97%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 4.20%，半耐久性消費品漲 1.51%，耐久性消費品漲 0.59%；服務類漲 2.85%，其中，娛樂服務漲 6.97%，外食費漲 4.24%。

觀察主要國家 (地區) 物價，8 月歐元區漲 5.2%，新加坡漲 4.0%，美國漲 3.7%，南韓漲 3.4%，日本漲 3.2%，香港漲 1.8%，中國漲 0.1%；9 月我國漲 2.93%，歐元區漲 4.3%，南韓漲 3.7%。

就前三季來看，我國平均 CPI 年增 2.36%，其中，商品類漲 1.80%，服務類漲 2.91%，若扣除蔬菜水果，漲 2.53%，核心 CPI 漲 2.64%。