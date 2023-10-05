【量大強漲股整理】Q4行情啟動，選股三面向，帶你掌握，挖掘潛力股!

美股反彈，激勵台股走高，電子、金融、傳產齊攻，帶動指數大漲，終場上漲 180.14 點，收在 16453.52 點，成交量 2400.4 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 12.74 億元，為連 3 賣；自營商翻多買超 3.63 億元；投信續挺台股，買超 9.49 億元；三大法人合計買超 0.38 億元。

台股今日開高走高，收量增紅 K 棒，不僅回補前天跳空缺口，收復五日、十日均線，指數的反彈化解 5 日線下彎的危機，昨日公布有「小非農」之稱的 ADP 就業數據意外爆冷，新增就業人數報 8.9 萬，創 2021 年 1 月以來新低，遠遠低於經濟學家預期的 15 萬人，市場對聯準會升息預期心理降溫，美債殖利率下滑，有利於股市走升；Q4 為台股最會上漲的一季，即將進入選前 100 天，選舉行情將正式啟動，今日國家隊撒錢，撥款 175 億元，七家投信各獲 25 億元撥款，成為政策作多台股銀彈，投信連買 45 天，買超逾千億元，Q4 行情可期，台股將走出先蹲後跳格局，拉回都是買點。

個股方面，權值股，(2330-TW)台積電，上漲八元、而 (2454-TW) 聯發科，買盤敲進下，推升盤中股價走揚，帶種相關 IC 設計族群，(5269-TW)祥碩，也有 4.45% 漲幅；蘋概股中的，(4966-TW)譜瑞 - KY，9 月營收一舉改寫 14 個月來新高，攻上漲停價 1125 元，再創波段新高、(3008-TW)大立光，也在買單挹注下，推升股價走揚；台北國際光電周將於 10 月 25～27 日盛大登場，(6451-TW)訊芯 - KY，今天也在買盤敲進下，推升盤中股價走揚，一度亮燈漲停、(3081-TW)聯亞，挑戰前高、(3363-TW)上銓、(2345-TW)智邦，也有不錯的漲幅；(1319-TW)東陽，9 月營收創同期新高，Q3 登史上最強第三季，早盤獲買盤湧入，股價一度大漲 5.5%，再創近期高點。佳螢的會員早已卡位大賺 + 30%.

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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