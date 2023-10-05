台積電靠近500元買不買？

護國神山不神了嗎？這恐怕是投資人最想問的問題之一，越強烈的多空激戰之下，或許新的多空均衡價就已經不遠了！

【文／吳旻蓁】

自第三季以降，全球總體經濟變數多，受到美債降評、中國房地產商爆雷、通膨尚未完全明朗、聯準會鷹派立場延續等多重因素影響，導致各國股市紛紛熄火，台股也陷入震盪整理。而在歷經破底走勢的第三季後，隨著時序進入十月，市場也開始期待十月光輝行情。專家認為，依照往年經驗來看，十月上漲機率高，且又有大選題材助陣、政府基金入市等利多預期，加上內資、投信延續偏多架構，因此台股上演「光輝十月」行情可期。

據統計，近十年台股十月行情，除了二○一八年及二二年受到美債殖利率飆高及聯準會強力升息等國際市場因素影響外，加權指數普遍上漲；此外，外資第三季賣超台股三七○○億元，把上半年的買超全數吐回，因此經過八、九月的修正之後，法人也預期有利第四季技術面上攻表態，其中，又以遭外資大賣的科技和ＡＩ等預期將會是回補重點。

台股上演光輝十月行情？

而台股要上漲，占權重最大的台積電能否回升，可以說是最為息息相關的關鍵，究竟五○○元的台積電是否具有投資價值？近來，台積電飽受利空干擾，包括美國廠進度延宕、通知供應商先進設備延後交貨、外資下修資本支出預期等問題，加上美元走勢強勁引動資金撤出新興市場，在在都壓抑台積電的股價表現。統計九月外資賣超台積電就達十四．二二萬張，整個九月僅買超三個交易日，因而使台積電九月股價下跌四．七四％，跌幅大於加權指數的一．六九％；而整體第三季外資總計賣超台積電超過二一萬張。

隨著台積電即將於十月十九日召開法說會，股價也於年線附近暫時止跌，市場正靜待公司高層將釋出的消息，包括最新半導體市況展望、本季財測、三奈米接單近況、先進封裝擴產進度、資本支出動態、海外擴張狀態，以及ＡＩ市場最新狀況等皆是各界相當關注的重點。

而一如往常，法說會未演先轟動，外資已早在法說會開始前三周就陸續出具相關報告，先是摩根大通認為半導體庫存去化依然緩慢，ＰＣ、智慧手機、非ＡＩ伺服器等多數終端市場仍缺乏復甦動能，將拖累台積電二四年回溫；加上總體經濟前景不明朗，意味二四年上半年訂單不會太強勁。

此外，非蘋客戶如超微（AMD）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）等對三奈米製程量產需求，紛紛推遲到二○二五年，因此現階段估計台積電二四年以美元計價營收年增率為十五％，低於市場共識的二○％以上。摩根大通亦表示，儘管台積電毛利率還是可以保持在五成之上，但因ＥＰＳ可能修正，且產業下行循環時間拉長，故短線來看，預期台積電股價可能持續在區間震盪。

十月十九日法說會見真章

有別於摩根大通對二四年偏保守的預估，高盛證券最新的觀點則是看好二四年以美元計價營收將年增二四．四％，且綜觀業界，也普遍認為輝達、超微、高通及聯發科都將在二四年下半年加入三奈米行列。高盛主要認為，基於晶圓代工價格穩固、智慧機與ＰＣ需求復甦，伴隨ＡＩ貢獻提升，有愈來愈多營收來自三奈米製程貢獻，加上英特爾委外代工的潛在助陣，都可望挹注營運表現。

據了解，研究機構之所以早早就端出台積電營運預期，主要原因在於，這是台積電二三年最後一場法說，可望針對二四年上半年營運給出較具體方向；再者，半導體產業概況與ＡＩ發展可以說是當前市場最關注的議題，因此台積電釋出的風向球將可望發揮指引作用。

先從營收表現來看，根據先前第三季的財測預期，以美元計預估落在一六七億到一七五億美元，另以新台幣三○．八元匯率基礎計算，則為五一四三．六到五三九○億元，較第二季增加六．五～十一．六％；目前七、八月營收總和已達三六六三．○二億元，因此九月營收僅要達一四八一億元就能達標，加上第三季又具備有利的匯率條件，因此第三季財測應可望輕鬆達標。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2268 期

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