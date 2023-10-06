〈台股盤前〉跌深反彈多頭續航力待觀察 指數上攻要靠量能助陣

美國小非農就業數據降溫，激勵股市走揚，台股 5 日沾光美股大漲 180 點，收復 5 日短期均線，惟成交量能並未明顯放大，成為多頭上攻的阻力之一，短線先看量能回溫及美股表現，將牽動台股大盤走勢。

台股 5 日在半導體、航運、電通等族群帶動下，推升大盤指數開高走高，終場上漲 180 點收復 16400 點關卡，終場收在 16453 點，收復 5 日線關卡，成交量則放大至 2400 億元。

台股跌深反彈，但因欠缺量能放大助攻，法人認為，台股雖收復 5 日線，但要收復中長均線，除了要靠電子權值股領軍，成交量能放大亦是不可或缺的條件。

元大投顧認為，目前產業高低基期、籌碼多空、營運成長力道等條件不同，預期個股仍有表現空間，若股價型態明顯強過大盤，同時獲法人青睞並有營運轉機加持，選股方向可參考如 AI 供應鏈 PCB、散熱、機殼、EMS。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕則認為，隨著訂單築底、獲利成長性回升，將帶動台股 GDP 於第 4 季至明 (2024) 年第 1 季進入高峰。

而從過去經驗來看，GDP 成長有利於大盤指數連動向上，看好 2024 年製造業受惠庫存調整結束，第 4 季電子獲利成長題材將成為布局首選，根據統計，今年電子獲利成長較為顯著族群為半導體、光通訊、電腦及周邊及電子零組件，因此中長線 AI 與高速運算等題材，都是值得留意的方向

