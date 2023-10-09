〈Q4產業前瞻〉兩大電信合併案耗時近2年 年底前可望有結果

國內兩大電信合併案纏鬥多時，有機會在第四季迎來結局，遠傳 (4904-TW) 目標第四季完成合併亞太電 (3682-TW)；台灣大 (3045-TW) 與台灣之星合併案，公平會預計 11 月初會有結果。電信將重回三強鼎立局面，營運持續陷入虧損的亞太電、台灣之星，也可望因此止血。

回顧電信合併案，台灣大 2021 年底宣布合併台灣之星，而遠傳原本僅入股亞太電成為策略夥伴，隨後也順勢宣布購併亞太電；兩大合併案歷經逾一年的審查，直到今年國家通訊委員會 (NCC) 有條件通過、公平會緊鑼密鼓審查，合併案也迎接關鍵時刻。

其中，遠傳與亞太電的合併案已通過國家通訊傳播委員會、公平會兩大主管機關審核，不過在正式合併前夕，有亞太電的小股東控告此合併案有瑕疵，儘管最後法院判決決議應予撤銷、亞太電同步進行上訴，但為讓合併案順利完成，亞太電也將在 10 月 27 日舉行股臨會進行補正。

亞太電股臨會共有四項報告事項，包括會計師委任書增補協議書案、與遠傳合併案換股比例合理性意見書說明案、董事李和音自身利害關係及贊成與遠傳合併案理由說明案，以及審計委員會對智商法院判決的後續處理方案審議結果報告。

換言之，若亞太電股臨會順利完成，後續將可依序向證交所、證期局申請亞太電股票下市、遠傳增發新股等程序，有望順利在第四季完成合併案。

台灣大與台灣之星合併案方面，公平會今年 7 月中正式受理此案，依規定公平會須在 30 個工作天內做出決議，必要時得延長 60 個工作天，而公平會也決議將審議時間延長至 11 月 7 日。

台灣大總經理林之晨日前也提到，隨著合併案被受理，期望 11 月會有結果。此外，為整合兩家的網路設備，董事會通過追加資本支出至 156.53 億元，目前台灣之星約有 9000 座基站、台灣大則約有 1.3 萬座，未來將會把台灣之星網路設備移至台灣大的網路區域。