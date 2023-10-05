9月極端高溫下 2023年恐成史上最熱的一年

繼今年夏季創下史上最熱紀錄，9 月也達到異常高溫後，科學家警告，2023 年恐將成為有史以來最熱的一年。

歐盟的哥白尼氣候變化服務中心 (Copernicus Climate Change Service, C3S) 表示，今年 1 月到 9 月，全球平均氣溫比 1850 年至 1900 年的前工業化時期還要高出攝氏 1.4 度，較平均高出攝氏 0.5 度，也比 2016 年 (目前有紀錄以來最熱的一年) 高出攝氏 0.05 度。

C3S 科學家表示，今年 9 月出現 1940 年以來，歷年同期最嚴重的氣候異常，與前工業化時期的參考數據相比，甚至高出攝氏 1.75 度。極端高溫的背後和化石燃料所產生的碳排放有關。

C3S 科學家指出，對歐洲來說，9 月是有記錄以來最熱一個月，比 1991 年至 2020 年的平均溫度高出攝氏 2.5 度以上，也比之前最熱的 2020 年 9 月高出攝氏 1.1 度。赤道東太平洋地區的聖嬰現象也還在持續。

C3S 副主任 Samantha Burgess 表示，繼夏季之後，9 月創下了前所未見的高溫，並打破歷史紀錄，如此極端的表現有望使 2023 年成為最熱的一年，比前工業化時期的平均氣溫高出約攝氏 1.4 度。

Burgess 說，距離聯合國第 28 屆氣候大會 (COP28) 還有兩個月，採取氣候行動的需求從未如此迫切。全球領袖預計 11 月 30 日至 12 月 12 日於杜拜舉行會議，討論如何因應日益惡化的氣候危機。