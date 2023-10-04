元宇宙計畫遇挫？Meta傳將裁撤相關晶片部門人力

路透獨家報導，Meta(META-US) 旗下聚焦開發元宇宙客製晶片的 Reablity Labs，計劃周三 (4 日) 宣布裁員消息。

兩名消息人士透露，Meta 已在周二透過內部論壇 Workplace 上的貼文，告知員工裁員的消息。其中一人透露，貼文中說，他們將在周三一早收到有關公司狀況的通知。

一名 Meta 發言人拒絕評論此事，路透無法獲悉這個名為「Facebook Agile Silicon Team(FAST)」團隊被裁減的規模。

如果消息屬實，代表 Meta 執行長祖克伯發展元宇宙的企圖心奏錯，他曾預測，Meta 的擴增實境 (AR) 眼鏡將「重新定義人類與科技的關係」。

FAST 團隊共聘僱約 600 人，負責為 Meta 裝置開發客製化晶片，以利完成任務和提升運作效率，讓 Meta 裝置在剛起步的 VR(虛擬實境)/AR 市場與其他產品有差異性。但 Meta 卻遲遲無法做出足以和外部供應商競爭的晶片，而需向高通 (QCOM-US) 尋求合作，由高通生產 Meta 市面上的裝置的晶片。

由於 Meta 之前聘請新主管帶領 FAST 團隊，市場從今年春天起就揣測該部門將有重大組織調整。

Meta 內部還有另一個為人工智慧 (AI) 任務製造晶片的部門，隸屬於基礎設施單位之下，但該晶片部門最近發展也遭遇阻力，負責監督的主管 Alexis Black Bjorlin 上周宣布離職，目前 Meta 已經任命接替的新主管。

Meta 目前擁有混合實境 (MR) 系列頭戴裝置 Quest、和與雷朋 (Ray-Ban) 鏡片製造商 EssilorLuxottica 一起設計的智慧眼鏡。最新的消費型頭戴裝置 Quest 3 和智慧眼鏡才剛在上周的開發者大會中發表。

Meta 從去年 11 月起大刀闊斧裁撤約 2.1 名員工，向投資人展示控制成本的決心。祖克伯曾說，今年的裁員集中在春季，但仍有一些案例可能發生在今年年底以前。